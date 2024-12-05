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BİM 6 Aralık aktüel kataloğu: Hangi ürünler indirime giriyor? (BİM’de bu hafta neler var?)

BİM 6 Aralık Cuma aktüel kataloğu yayınlandı. Çeşit çeşit indirimli ürünleri yarından itibaren raflarla buluşuyor. Bu hafta satışta olacak ürünler arasında Altın Rimli Pasta Servis Seti, Siyah Cam Ankastre Set, TCL TV, FastFryer ve daha birçok mutfak ve elektronik ürün uygun fiyatlarla yer alacak. İşte 6 Aralık Cuma günü BİM aktüel kataloğu ve satışa çıkacak ürünler...

BİM mağazalarında her hafta merakla beklenen aktüel ürün kataloğu, 6 Aralık Cuma günü için yine zengin bir içerikle geliyor. Evlerin ihtiyacı olan mutfak araç gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda olacak.

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Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Altın Rimli Pasta Servis Seti, İki Katlı Kurabiyelik, Kek Kalıbı, Pankek Tavası ve Desenli Saklama Kapları yer alıyor. Ayrıca, mutfağını yenilemek isteyenler için Siyah Cam Ankastre Set, teknolojiyi evine taşımak isteyenler için TCL TV Çeşitleri, temizlikte fark yaratan Fakir Kendi Kendini Temizleyen Süpürge & Paspas, lezzetli atıştırmalıklar için FastFryer, kişisel bakım ürünlerinde ise Saç Kurutma Makinesi ve Düzleştirici dikkat çekiyor. İşte yarından itibaren raflarda olacak ürünler ve 6 Aralık 2024 Cuma BİM aktüel kataloğu

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6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.999 TL

TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL

TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL

Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

Çubuk Blender 699 TL

Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL

5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL

Range Düzleştirici 299 TL

Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

Dijital Baskül 279 TL

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Kek Kalıbı 129 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

Pankek Tavası 299 TL

Tava 299 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

3’lü Altın Rimli Kase 75 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL

4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL

Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL

Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL

3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL

Esnek Taşıma Çantası 99 TL

Çift Renkli Kupa 39 TL

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