BİM 6 Aralık aktüel kataloğu: Hangi ürünler indirime giriyor? (BİM’de bu hafta neler var?)
BİM 6 Aralık Cuma aktüel kataloğu yayınlandı. Çeşit çeşit indirimli ürünleri yarından itibaren raflarla buluşuyor. Bu hafta satışta olacak ürünler arasında Altın Rimli Pasta Servis Seti, Siyah Cam Ankastre Set, TCL TV, FastFryer ve daha birçok mutfak ve elektronik ürün uygun fiyatlarla yer alacak. İşte 6 Aralık Cuma günü BİM aktüel kataloğu ve satışa çıkacak ürünler...
BİM mağazalarında her hafta merakla beklenen aktüel ürün kataloğu, 6 Aralık Cuma günü için yine zengin bir içerikle geliyor. Evlerin ihtiyacı olan mutfak araç gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda olacak.
Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Altın Rimli Pasta Servis Seti, İki Katlı Kurabiyelik, Kek Kalıbı, Pankek Tavası ve Desenli Saklama Kapları yer alıyor. Ayrıca, mutfağını yenilemek isteyenler için Siyah Cam Ankastre Set, teknolojiyi evine taşımak isteyenler için TCL TV Çeşitleri, temizlikte fark yaratan Fakir Kendi Kendini Temizleyen Süpürge & Paspas, lezzetli atıştırmalıklar için FastFryer, kişisel bakım ürünlerinde ise Saç Kurutma Makinesi ve Düzleştirici dikkat çekiyor. İşte yarından itibaren raflarda olacak ürünler ve 6 Aralık 2024 Cuma BİM aktüel kataloğu
6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.999 TL
TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL
TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL
Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
Çubuk Blender 699 TL
Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL
5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL
Range Düzleştirici 299 TL
Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Dijital Baskül 279 TL
Kek Kalıbı 129 TL
Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL
Pankek Tavası 299 TL
Tava 299 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL
Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL
3’lü Altın Rimli Kase 75 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL
Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL
4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL
Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL
Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL
3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL
Esnek Taşıma Çantası 99 TL
Çift Renkli Kupa 39 TL