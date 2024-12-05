BİM 6 Aralık aktüel kataloğu: Hangi ürünler indirime giriyor? (BİM’de bu hafta neler var?)

BİM mağazalarında her hafta merakla beklenen aktüel ürün kataloğu, 6 Aralık Cuma günü için yine zengin bir içerikle geliyor. Evlerin ihtiyacı olan mutfak araç gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda olacak.

Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Altın Rimli Pasta Servis Seti, İki Katlı Kurabiyelik, Kek Kalıbı, Pankek Tavası ve Desenli Saklama Kapları yer alıyor. Ayrıca, mutfağını yenilemek isteyenler için Siyah Cam Ankastre Set, teknolojiyi evine taşımak isteyenler için TCL TV Çeşitleri, temizlikte fark yaratan Fakir Kendi Kendini Temizleyen Süpürge & Paspas, lezzetli atıştırmalıklar için FastFryer, kişisel bakım ürünlerinde ise Saç Kurutma Makinesi ve Düzleştirici dikkat çekiyor. İşte yarından itibaren raflarda olacak ürünler ve 6 Aralık 2024 Cuma BİM aktüel kataloğu