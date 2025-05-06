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BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de gıda ürünlerinde indirim var!

Merakla beklenen BİM 6 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 6 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de sütten kangal sucuğa, tereyağından dana döner kebaba, piliç çıtır burgerden yoğurta kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de gıda ürünlerinde indirim var! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 6 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 6 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de labne, soslu dana parmak köfte, gazlı içecek, bakliyat, salça, zeytin, kahve gibi pek çok üründe indirim var. İşte 6 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflarda yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de gıda ürünlerinde indirim var! - Resim: 2

BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Pirinç 5 kg 240 TL

- Un 5 kg 81 TL

- Kırmızı mercimek 2,5 kg 97,50 TL

- Nohut 2,5 kg 125 TL

- Siyah zeytin 1 kg 249 TL

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BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de gıda ürünlerinde indirim var! - Resim: 3

BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Süt 1 L 26,75 TL

- Kangal sucuk 500 gr 209 TL

- Tost peyniri 2 kg 349 TL

- Yoğurt 3 kg 119 TL

- Ayran 2 L 49,50 TL

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BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de gıda ürünlerinde indirim var! - Resim: 4

BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kaju Kreması 85 TL

- Cola Turka Gazlı İçecek 75 TL

- Hazarbey Keçiboynuzu 51 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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