BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de gıda ürünlerinde indirim var!
Merakla beklenen BİM 6 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 6 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de sütten kangal sucuğa, tereyağından dana döner kebaba, piliç çıtır burgerden yoğurta kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 6 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 6 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de labne, soslu dana parmak köfte, gazlı içecek, bakliyat, salça, zeytin, kahve gibi pek çok üründe indirim var. İşte 6 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflarda yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Pirinç 5 kg 240 TL
- Un 5 kg 81 TL
- Kırmızı mercimek 2,5 kg 97,50 TL
- Nohut 2,5 kg 125 TL
- Siyah zeytin 1 kg 249 TL
BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Süt 1 L 26,75 TL
- Kangal sucuk 500 gr 209 TL
- Tost peyniri 2 kg 349 TL
- Yoğurt 3 kg 119 TL
- Ayran 2 L 49,50 TL
BİM 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kaju Kreması 85 TL
- Cola Turka Gazlı İçecek 75 TL
- Hazarbey Keçiboynuzu 51 TL