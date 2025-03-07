BİM 7 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e motosiklet geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 7 Mart 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla BİM'de motosikletten elektrikli bisiklete, tırnak bakım setinden epilasyon aletine, mutfak gereçlerinden kadın omuz çantasına, kırlentten pijama takımına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; dikiş ipliği seti, kasnak, kırtasiye seti, hikaye kitapları ve oyuncaklarda da indirim var. İşte 7 Mart 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 7 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Seti 9.250 TL
- Kumtel Mini Fırın 1.690 TL
- Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL
- Heifer Çubuk Blender 749 TL
- Heifer El Mikseri 799 TL
- Range Çay Makinesi 999 TL
- Kumtel Fondü Seti 799 TL
- Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL
- LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 28.990 TL
- HP 230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL
- Polosmart Akıllı Saat 499 TL
- Polosmart Kablosuz Speaker 299 TL
- Solar Şarjlı El Feneri 299 TL
- Elektronik Su Pompası 175 TL
- Diamond Desenli Şarjlı Abajur 499 TL
- Alevli Şömine Lambası 299 TL
BİM 7 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
- Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL
- Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL
BİM 7 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 20.950 TL
- KUBA Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL
- Naturalove Tırnak Bakım 229 TL
- Naturalove 4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL
- Naturalove Kırışıklık Giderici 499 TL
- Naturalove Siyah Nokta Temizleyici 249 TL
- Naturalove Oje Kurutucu 129 TL
- Naturalove Kaş Düzeltici 129 TL
- Naturalove Tırnak Bakım Seti 229 TL
- Naturalove Yüz Temizleme Fırçası 69 TL
- Nordica Diş Fırçası 279 TL
- Nordica Epilasyon Aleti 349 TL
BİM 7 MART 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL
- Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL
- Glass in love Cam Vazo 199 TL
- Glass in love Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL
- Glass in love Borosilikat Bal Kavanozu 259 TL
- Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 119 TL
- Rakle Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 3'lü 159 TL
- Rakle Desenli Gravürlü Su Bardağı 3'lü 149 TL
- Tepsili Metal Kutu Seti 3'lü 89 TL
- Çift Cidarlı Kapaklı Mug 149 TL
- Bıçak Seti 4'lü 199 TL
- Metal Ayaklı Yer Sofrası 329 TL
- Naturalove Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL