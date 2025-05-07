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BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e tam otomatik kahve makinesi geliyor!

Merakla beklenen BİM 7 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 7 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de çift kapılı buzdolabından deposuz su arıtma cihazına, çift hazneli fritözden benzinli jeneratöre kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

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BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e tam otomatik kahve makinesi geliyor! - Resim: 1

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 7 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 7 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de monitör, tam otomatik kahve makinesi, ayaklı pota, 6 kapak 2 çekmeceli gardrop, kahve köşesi, makyaj masası gibi ürünlerde indirim var. İşte 7 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e tam otomatik kahve makinesi geliyor! - Resim: 2

BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Deposuz su arıtma cihazı 5.250 TL

- Çift kapılı bozdolabı DFROST 11.990 TL

- Tam otomatik kahve makinesi 17.990 TL

- Ayaklı Pota 6.790 TL

- 6 Kapak 2 Çekmeceli Dolap 7.750 TL

- Danilo Çekmeceli Makyaj Masası 4.490 TL

- Benzinli Jeneratör 9.90 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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