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BİM 8-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir bisiklet geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 8-11 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 8-11 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de katlanabilir bisikletten erkek vücut bakım setine, buhar kazanlı ütüden fırına, televizyondan kulaklığa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarda satışa sunulacak. Ayrıca; valiz çeşitleri, oyuncak, termo piknik çantası, tül, banyo paspası, esnekli saplı mop, mutfak gereçleri ve pek çok gıda ürününde de indirim var. İşte 8-11 Nisan 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 8-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir bisiklet geliyor! - Resim: 1

8 NİSAN 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Superfresh Margarita Pizza 460 gr 110 TL

- Artmac Makaron 45 gr 33 TL

- Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr 74,50 TL

- Maret Lezzetince Hindi Füme 110 gr 39,50 TL

- Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 gr 59,50 TL

- Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 gr 79 TL

- Sarp Et Dana Döner 500 gr 209 TL

- Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 gr 119 TL

- As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL

- Banvit Piliç Schnitzel 1000 gr 109 TL

- Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 gr 175 TL

- Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL

- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

- Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

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BİM 8-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir bisiklet geliyor! - Resim: 2

8 NİSAN 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 gr 47,50 TL

- Ülker Finger Bisküvi 750 gr 75 TL

- Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 gr 36 TL

- Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 gr 45 TL

- Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek 100 gr 39 TL

- Ülker Albeni 3’lü Paket Albeni Bisküvi 216 gr 59 TL

- Eti Burçak Kakaolu Tahıl Patlaklı Bisküvi 351 gr 43,50 TL

- Ülker Olala Mini Sufle Kek 162 gr 35 TL

- Centro Sütlü&Kakaolu Fındık Parçalı Gofret 12x20 gr 49 TL

- Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 gr 79 TL

- Ülker Kanky Bol Sütlü Çikolatalı Mini Kornet 55 gr 49 TL

- Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gr 109 TL

- Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 315 gr 175 TL

- Fellas Kuruyemiş Bar Kırmızı Meyveli 69,50 TL

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BİM 8-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir bisiklet geliyor! - Resim: 3

BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

-Vitroseramik Ocak 1.990 TL

- Ankastre Ocak 5.250 TL

- Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL

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BİM 8-11 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e katlanabilir bisiklet geliyor! - Resim: 4

BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL

- Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.590 TL

- İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL

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