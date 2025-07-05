BİM 8-11 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e klima geliyor!
BİM 8-11 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 8-11 Temmuz 2025 tarihlerinde BİM'de elektrikli bisikletten televizyona, klimadan android tablete, ışıklı tripottan cam ankastre sete, valiz çeşitlerinden oyuncaklara kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak.
BİM, 8-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu duyurdu.
Kataloğa göre, teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine, seyahat ekipmanlarından oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak.
İşte BİM 8-11 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Akşeker Dana Döner 109 TL
- Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 2000 gr 349 TL
- Kebapçizade Ömer Usta Kuzu Kebap 129 TL
- Erba Sea Food Et Karides 175 TL
- Banvit Piliç Hamburger 1035 gr 119 TL
- İçim Tam Yağlı Süt 1 Litre 39.50 TL
- İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 52.50 TL
- Teksüt Yöresel Dil-Örgü-Çeçil Peyniri 69 TL
- Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 129 TL
BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Safya Mısır Yağı Pet 5 Litre 299 TL
- Tat Superfoods Maş Fasülyesi 42.50 TL
- Duru Haşlanmış Börülce 27 TL
- Tukaş Domates Salçası 1650 gr 94.50 TL
- Pastavilla Makarna Çeşitleri 29.50 TL
- Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg 39 TL
- Sofra Kaya Tuzu 13.50 TL
- Nesfit Granola Çikolatalı 119 TL
BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 15'li 69.50 TL
- Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek 1 Litre 25 TL
- Kristal Gazlı İçecek Kola 1 Litre 25 TL
- Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 349 TL
- Patito Patates Cipsi 27.50 TL
- Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 19.50 TL