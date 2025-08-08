BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e buz makinesi geliyor!
Merakla beklenen BİM 8 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bugün BİM'de buz makinesi, televizyon, hamur yoğurma makinesi, katlanabilir elektrikli bisiklet, düdüklü tencere, vantilatör, aksiyon kamerası gibi ürünlerde indirim var. Peki, bugün BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
İşte 8 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL
- Kumtel Buz Makinesi 3.490 TL
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.349 TL
- Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
- Arzum Peta Ütü 899 TL
- Mutfak Tartısı 239 TL
BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Dagi Kadın Erkek Şort Takımı 459 TL
- Spor Çantası 399 TL
- Erkek Pantolon 199 TL
- Kadın Kapri 199 TL
- Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kapaklı Patisserie Servis Tabağı 299 TL
- Kavanoz 380 cc 159 TL
- Borcam Dilimli Kek Kalıbı 159 TL
- Dikdörtgen Fırın Tepsisi 149 TL
- Dondurmalık 2'li 149 TL
- Servis Tabağı 119 TL
BİM 8 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ütü Masası 799 TL
- Kelebek Kurutmalık 649 TL
- Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
- Tefal Manuel Rondo 649 TL
- Sürgülü Süzgeç 55 TL
- Salata Kasesi 65 TL