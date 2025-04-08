BİM 8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
Merakla beklenen BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 8 Nisan 2025 tarihinde BİM'de bütün piliçten margarita pizzaya, içli köfteden ayrana, yoğurttan tereyağına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; bisküvi, kurabiye çeşitleri, fındık ezmesi, baklagil cipsi gibi ürünlerde de indirim var. İşte 8 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Superfresh Margarita Pizza 460 gr 110 TL
- Artmac Makaron 45 gr 33 TL
- Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr 74,50 TL
- Maret Lezzetince Hindi Füme 110 gr 39,50 TL
- Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 gr 59,50 TL
- Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 gr 79 TL
- Sarp Et Dana Döner 500 gr 209 TL
- Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 gr 119 TL
- As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL
- Banvit Piliç Schnitzel 1000 gr 109 TL
- Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 gr 175 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL
- Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL
- Yörükoğlu Süt Çeşitleri 180 ml 8,90 TL
- İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 95 TL
- İçim %0,5 Yağlı Süt 1 L 24,50 TL
- İçim Tam Yağlı Ayran 2 L 59 TL
- İçim Orman Meyveli Kefir 1 L 59,50 TL
- İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 32,50 TL
- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 42,50 TL
- Meram Tereyağı 250 gr 79,50 TL
- Sek Labne 3x180 gr 99,50 TL
- Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- Sek Süzme Yoğurt 400 gr 49,50 TL
- Sek Yaban Mersinli Quark 140 gr 29 TL
- Sek Ayran 200 ml 6,50 TL
BİM 8 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Ülker Finger Bisküvi 750 gr 75 TL
- Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 gr 36 TL
- Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 gr 45 TL
- Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Çikolata
- Kaplamalı Kek 100 gr 39 TL
- Ülker Albeni 3’lü Paket Albeni Bisküvi 216 gr 59 TL
- Eti Burçak Kakaolu Tahıl Patlaklı Bisküvi 351 gr 43,50 TL
- Ülker Olala Mini Sufle Kek 162 gr 35 TL
- Centro Sütlü&Kakaolu Fındık Parçalı Gofret 12x20 gr 49 TL
- Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 gr 79 TL
- Ülker Kanky Bol Sütlü Çikolatalı Mini Kornet 55 gr 49 TL
- Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gr 109 TL
- Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 315 gr 175 TL
- Fellas Kuruyemiş Bar Kırmızı Meyveli 69,50 TL
- Bifa Çokodamlalı Vanilyalı Muffin Kek 200 gr 39 TL
- Onefis Kurabiye Çeşitleri 180 gr 65 TL
- Eti Bidolu Fındık Kremalı Yer Fıstıklı Gofret 81 gr 22 TL
- Altıntop Soslu Kaju 130 gr 59,50 TL
- Ülker Süt Mısırı Tadında Badem Kraker 135 gr 21 TL
- Ülker Mega Boy Çubuk Kraker 195 gr 17,50 TL
- Kinder Bueno Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 43 gr 28,50 TL
- Ülker Altınbaşak 5’li Yulaflı Kepekli Light Kraker 230 gr 34,50 TL
- Lc Çikolata Şekilli Çikolata 18 gr 21 TL
- Haribo Harfli Yumuşak Şeker 130 gr 19,50 TL
- Ülker Oneo Karpuz Aromalı Şekersiz Şişe Sakız 60 gr 37,50 TL
- Doritos Dippas Mısır Cipsi 140 gr 39,50 TL
- Potamya Baklagil Cipsi 50 gr 25 TL
- Ülker Metro 50.4 gr 12,50 TL
- Ülker Albeni 52 gr 13,50 TL