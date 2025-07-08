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BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e kolajen geliyor!

BİM 8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 8 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de mısır yağından dana dönere, tost peynirinden karidese, kuzu kebaptan çömlek yoğurda, protein tozundan kolajene kadar birçok indirime giriyor.

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BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e kolajen geliyor! - Resim: 1

BİM 8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 8 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de pek çok gıda ürününden protein tozuna, atıştırmalıklardan kolajene kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak.

İşte BİM 8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...

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BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e kolajen geliyor! - Resim: 2

BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Akşeker Dana Döner 250 gr 109 TL

- Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 2000 gr 349 TL

- Kebapçizade Ömer Usta Kuzu Kebap 129 TL

- Erba Sea Food Et Karides 175 TL

- Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 129 TL

- Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 gr 99.50 TL

- İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 52.50 TL

- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 42.50 TL

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BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e kolajen geliyor! - Resim: 3

BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Safya Mısır Yağı Pet 5 Litre 299 TL

- Tat Superfoods Börülce 500 gr 42.50 TL

- Tat Superfoods Maş Fasülyesi 500 gr 42.50 TL

- Duru Haşlanmış Börülce 400 gr 27 TL

- Tukaş Domates Salçası 1650 gr 94.50 TL

- Seres Acı Sos 100 gr 29.50 TL

- Sofra Kaya Tuzu 13.50 TL

- Pastavilla Makarna Çeşitleri 29.50 TL

- Duru Bulgur Çeşitleri 39 TL

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BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e kolajen geliyor! - Resim: 4

BİM 8 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 15'li 69.50 TL

- Kristal Gazlı İçecek Kola 1 Litre 25 TL

- Doğanay Limonata 2 Litre 49 TL

- Protein Bar 42.50 TL

- %100 Fıstık Ezmesi 89 TL

- Creatin & Kolajen 250 gr 299 TL

- Patito Patates Cipsi 27.50 TL

- Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 19.50 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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