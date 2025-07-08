BİM 8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. 8 Temmuz 2025 tarihinde BİM'de pek çok gıda ürününden protein tozuna, atıştırmalıklardan kolajene kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak.

İşte BİM 8 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...