BİM 9-12 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. BİM'de tencere, akım korumalı priz, semaver, mikrodalga fırın, süpürge, saç kurutma makinesi, oyuncak ve pek çok gıda ürünü indirime girecek. Peki, BİM'de başka hangi ürünlerde indirimde? İşte BİM 9-12 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...