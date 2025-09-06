BİM 9-12 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e cep telefonu geliyor!
İlgiyle takip edilen BİM 9-12 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de cep telefonundan yüz temizleme fırçasına, cam ankastre setten masaj aletine, televizyondan kitaplığa, mutfak gereçlerinden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirime girecek?
BİM 9-12 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. BİM'de tencere, akım korumalı priz, semaver, mikrodalga fırın, süpürge, saç kurutma makinesi, oyuncak ve pek çok gıda ürünü indirime girecek. Peki, BİM'de başka hangi ürünlerde indirimde? İşte BİM 9-12 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 9 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 209 TL
- Dost Pastörize Caffe Latte 1 Litre 49.50 TL
- Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 279 TL
- Gedik Piliç Döner 129 TL
- Banvit Piliç Kokteyl Sosis 89 TL
- Aknaz Lor Peyniri 62.50 TL
BİM 9 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Züber Kakaolu Fındık Kreması 375 TL
- Kilikya Şalgam Suyu 49.50 TL
- Keyifçe Antep Fıstığı 389 TL
- Derme Yaş Hurma 99 TL
- Doğanay Limonata 49 TL
BİM 9 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Balparmak Süzme Çiçek Balı Yayla 399 TL
- Safya Mısır Yağı 5 Litre 339 TL
- Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 355 TL
- Sana Margarin Klasik Kase 34.50 TL
BİM 12 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
- Keysmart Semaver 1.990 TL
- Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL
- Yüz Temizleme Fırçası 49 TL
- Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL
BİM 12 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 65'' 4K HDR Google TV 29.900 TL
- Akrobat Masa Lambası 399 TL
- Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 299 TL
- Korumalı Priz 399 TL
BİM 12 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Oyun Sahnesi 799 TL
- Adore 5 Raflı Kitaplık 1.399 TL
- Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 359 TL
- 2'li Boyanabilir Mat 79 TL
BİM 12 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Favori Batik 139 TL
- Koltuk Örtüsü 159 TL
- Düz Dikişsiz Bone 49 TL
- Flamlı Eşarp 85 TL
BİM 12 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 99 TL
- Katlanır Çamaşır Selesi 199 TL
- Tekerlekli Düzenleyici 189 TL
- Askılı Çöp Kovası 139 TL
BİM 12 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Karnıyarık Tencere 1.390 TL
- Sahan 799 TL
- Krep Tava 649 TL