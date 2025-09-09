BİM 9 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi ürünler indirimli?
İlgiyle takip edilen BİM 9 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. Bugün BİM'de sucuk, taze kaşar, dana steak burger, salam, kuruyemiş, mısır yağı, bal, makarna çeşitlerinde indirim var. Peki, BİM'de başka hangi ürünler indirimde?
BİM 9 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'de granola çeşitleri, zeytin, reçel, soğuk çay, atıştırmalıklar ve çeşitli içecekler indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki, BİM'de bugün başka hangi ürünler indirime girecek? İşte BİM 9 Eylül 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 9 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Maret Dana Kangal Sucuk 209 TL
- Dost Pastörize Caffe Latte 49.50 TL
- Gedik Piliç Döner 129 TL
- Banvit Piliç Kokteyl Sosis 89 TL
- Banvit Piliç Uzun Sosis 89 TL
- İçim Tereyağı 750 gr 299 TL
BİM 9 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Züber Kakaolu Fındık Kreması 375 TL
- Keyifçe Antep Fıstığı 389 TL
- Derme Yaş Hurma 99 TL
- Doğanay Limonata 2 Litre 49 TL
- Kilikya Şalgam Suyu 3 Litre 49.50 TL
BİM 9 EYLÜL 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Balparmak Süzme Çiçek Balı Yayla 399 TL
- Safya Mısır Yağı 5 Litre 339 TL
- Kent Boringer Natürel Sızma Zeytinyağı Sprey 99 TL
- Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 355 TL
- Seres Et ve Tavuk Sosu Çeşitleri 69 TL