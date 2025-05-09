BİM 9 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e kumandalı yüksek hızlı araba geliyor!
Merakla beklenen BİM 9 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 9 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de mini buzdolabından motosiklete, elektrikli süpürgeden set üstü ocağa, kumandalı yüksek hızlı arabadan ışıklı patene, midi fırından fondü setine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 9 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 9 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de düdüklü tencere, saç kurutma makinesi, saklama kabı çeşitleri, terlik, çok amaçlı dolap, kumandalı yüksek hızlı araba gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 9 Mayıs 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
BİM 9 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Skyjet Rivero 125CC 2024 Seri Motosiklet 69.000 TL
- Via M40 Cep Telefonu 6.490 TL
- LG 65' 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL
-Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.490 TL
- Anc Bluetooth Kulaküstü Kulaklık H668Bt 699 TL
- Akıllı Saat 699 TL
- Tws Kulaklık 599 TL
- Party Speaker 999 TL
BİM 9 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL
- Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL
- Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL
- Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL
- Heifer Mega Blender Set 1.890 TL
- Heifer Çay Makinesi 1.490 TL
- Kumtel Midi Fırını 2.500 TL
- Kumtel Fondü Seti 599 TL
- Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
- Fakir Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
- Oral-B D103 Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 990 TL
- Oral-B Cross Action 6’lı Yedek Başlık 590 TL
BİM 9 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Tefal Düdüklü Tencere 4.999 TL
- Tefal Krep Tavası 549 TL
- Tefal Wok Tava 799 TL
- Tefal Manuel Rondo 649 TL
- Chef's Tava Seti 499 TL
- Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 649 TL
- Kare Dik Kenarlı Tepsi 65 TL
- Üç Tekerli Pazar Arabası 399 TL
- Emsan Derin Saklama Kabı 319 TL