BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e ikili katlanır yataklı koltuk geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 9 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 9 Nisan 2025 tarihinde BİM'de ikili yataklı koltuktan tekli katlanır yataklı koltuğa, buzdolabından su arıtma cihazına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; cam temizleme robotu, vitroseramik ankastre ocak, tekli vitroseramik ankastre ocak gibi ürünlerde de indirim var. İşte 9 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
-Vitroseramik Ocak 1.990 TL
- Ankastre Ocak 5.250 TL
- Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL
- Deposuz Su Arıtma Cihazı 4.990 TL
- Cam Temizleme Robotu 6.990 TL
1 | 2
BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL
- Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.590 TL
- İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL
- Viper İkili Yataklı Koltuk 3.990 TL
2 | 2