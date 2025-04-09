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BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e ikili katlanır yataklı koltuk geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 9 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 9 Nisan 2025 tarihinde BİM'de ikili yataklı koltuktan tekli katlanır yataklı koltuğa, buzdolabından su arıtma cihazına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; cam temizleme robotu, vitroseramik ankastre ocak, tekli vitroseramik ankastre ocak gibi ürünlerde de indirim var. İşte 9 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

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BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e ikili katlanır yataklı koltuk geliyor! - Resim: 1

BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

-Vitroseramik Ocak 1.990 TL

- Ankastre Ocak 5.250 TL

- Çift Kapılı Buzdolabı 11.990 TL

- Deposuz Su Arıtma Cihazı 4.990 TL

- Cam Temizleme Robotu 6.990 TL

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BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e ikili katlanır yataklı koltuk geliyor! - Resim: 2

BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL

- Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.590 TL

- İkili Yataklı Koltuk 5.990 TL

- Viper İkili Yataklı Koltuk 3.990 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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