BİM 9 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e deniz scooterı geliyor!
BİM 9 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu belli oldu. BİM'de elektrikli şişme deniz ve havuz botundan deniz scooterına, şişme sörf tahtası setinden çocuk motoruna, ledli motosiklet sırt çantasından projeksiyon cihazına kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışta olacak.
BİM 9 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğunda yayımlanan ürünlere göre BİM'de deniz scooterı, nofrost buzdolabı, çamaşır kurutma makinesi, çocuk motoru, projeksiyon cihazı gibi pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak.
İşte BİM 9 Temmuz 2025 Aktüel Kataloğu...
BİM 9 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- M4 Deniz Scooterı 24.999 TL
- Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Botu Yuvarlak 4.999 TL
- Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Yatağı Çift Motor 9.999 TL
- Şişme Sörf Tahtası Seti 11.999 TL
- Ledli Motosiklet Sırt Çantası 5.490 TL
- Çocuk Motoru 11.990 TL
- Projeksiyon Cihazı 3.490 TL
BİM 9 TEMMUZ 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çift Kapılı Buzdolabı Defrost 11.990 TL
- Keysmart Nofrost Buzdolabı 24.990 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 12.990 TL
- Çamaşır Kurutma Makinesi 8 KG 11.990 TL
- Çamaşır Makinesi 8 KG 13.490 TL