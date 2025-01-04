BİM AKTÜEL KATALOĞU! 07-10 Ocak tarihlerinde hangi ürünler indirimli? Hangi yeni ürünler raflarda?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM, 07-10 Ocak aktüel kataloğunu yayınladı. 07-10 Ocak arasında geçerli olacak indirimli ürünleri vatandaşlar merakla bekliyordu. Market, indirimli ürünlerin yanı sıra yeni ürünleri de market raflarına koydu. İşte bavuldan battaniyeye, monttan hobi ürünlerine yeni ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu...
Bim'in katalogda haftanın önerileri dediği ürünler şöyle:
Tamek Bezelye Konservesi: 19,75 TL
Çorba Çeşitleri: 14,50 TL
1500 g Domates Salçası: 75 TL
Kakaolu Fındık Kreması: 119,00 TL
Filtre Kahve Çeşitleri: 129,00 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek: 37,50 TL
Az Yağlı Yoğurt: 82,50 TL
Tam Yağlı Taze Peynir: 67,50 TL
Az Yağılı Beyaz Peynir: 99,50 TL
8 Ocak çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ürünler ve fiyatları şöyle:
- Nofrost Buzdolabı 20.990 TL
- Nofrost Buzdolabı 16.990 TL
- 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.290 TL