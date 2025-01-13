BİM AKTÜEL KATALOĞU! 14-15-17 Ocak tarihlerinde BİM'e hangi ürünler geliyor?

15-16-17 Ocak tarihlerinde BİM' hangi ürünlerin geleceği merakla bekleniyordu. Açıklanan BİM AKTÜEL kataloğuna göre, bu hafta BİM'de gıda ürünlerinden bebek bakım ürünlerine, elektronik ev aletlerinden mutfak eşyalarına birçok ürün satışa sunulacak. İşte BİM'de 15-16-17 Ocak tarihlerinde raflardaki yerini alacak olan ürünler...

BİM AKTÜEL 15 OCAK KATALOĞU

15 Ocak Çarşamba gününden itibaren BİM'e espresso makinesi, hava temizleyici, ıstıcı olmak üzere birçok yeni ürün geliyor. İşte o ürünler ve fiyatları:

HAKO 600 Taşınabilir Güç İstasyonu: 19,975 TL,

LATTENOW Tam Otomatik Espresso Makinesi HCM-02: 11,750 TL,

Hava Temizleyici: 5,990 TL,

LISCIO Smart Buhar Kazanlı Ütü: 5,790 TL,

Elektrikli Duvar Tipi PTC Isıtıcı: 2,490 TL