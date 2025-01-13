BİM AKTÜEL KATALOĞU! 14-15-17 Ocak tarihlerinde BİM'e hangi ürünler geliyor?
Merakla beklenen BİM AKTÜEL kataloğu açıklandı. 14-15-17 Ocak tarihlerinde BİM'e hangi yeni ürünlerin geleceği, hangi ürünlerin indirime gireceği belli oldu. 14 Ocak itibarıyla gıda ve kişisel bakım ürünleri indirime giriyor. 15 Ocak'ta ise hava temizleyici, espresso makinesi, buhar kazanlı ütü, bulaşık makinesi gibi ürünler raflardaki yerini alacak. 17 Ocak itibarıyla ise süpürgeden yemek takımına, mama sandalyesinden bebek bakım ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor. İşte 14-15-17 Ocak tarihlerinde BİM'de raflarda yerini alacak ürünler...
15-16-17 Ocak tarihlerinde BİM' hangi ürünlerin geleceği merakla bekleniyordu. Açıklanan BİM AKTÜEL kataloğuna göre, bu hafta BİM'de gıda ürünlerinden bebek bakım ürünlerine, elektronik ev aletlerinden mutfak eşyalarına birçok ürün satışa sunulacak. İşte BİM'de 15-16-17 Ocak tarihlerinde raflardaki yerini alacak olan ürünler...
BİM AKTÜEL 14 OCAK KATALOĞU
Sek Süzme Yoğurt 400 g: 42,50 TL,
Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 47,50 TL,
Yörükoğlu Tereyağı 1000 g: 295 TL,
Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g: 229 TL,
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 249 TL,
Sek Labne 3x180 g: 87,50 TL,
Kaanlar Yumuşak Taze Beyaz Peynir 400 g: 69,50 TL,
Kerem Ballı Kaymak 200 g: 52,50 TL
BİM AKTÜEL 14 OCAK KATALOĞU
Duru Şampuan 700 ml: 39 TL,
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı: 129 TL,
Bebek Bezi Aylık Paket: 295 TL,
Uni Baby Aktif 4x52’li Islak Havlu: 59,50 TL,
Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası: 750 TL,
Oral-B Diş Macunu 50 ml: 35 TL,
Mis İp Kürdanlı Diş İpi: 35 TL,
Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı: 16'lı 85 TL,
Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6'lı: 65 TL,
Natural Hijyenik Ped Gece: 47,50 TL,
Nivea Nemlendirici Yüz Bakım Kremi: 99 TL,
Rinso Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar: 295 TL,
Abc Botanics Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 99,50 TL
BİM AKTÜEL 15 OCAK KATALOĞU
15 Ocak Çarşamba gününden itibaren BİM'e espresso makinesi, hava temizleyici, ıstıcı olmak üzere birçok yeni ürün geliyor. İşte o ürünler ve fiyatları:
HAKO 600 Taşınabilir Güç İstasyonu: 19,975 TL,
LATTENOW Tam Otomatik Espresso Makinesi HCM-02: 11,750 TL,
Hava Temizleyici: 5,990 TL,
LISCIO Smart Buhar Kazanlı Ütü: 5,790 TL,
Elektrikli Duvar Tipi PTC Isıtıcı: 2,490 TL