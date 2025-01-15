BİM AKTÜEL KATALOĞU! 15 Ocak 2025 tarihinde BİM'e hangi ürünler geliyor?
Merakla beklenen BİM Aktüel kataloğu yayımlandı. 15 Ocak 2025 tarihinde BİM'e hangi ürünlerin geleceği belli oldu. Hava temizleyicisinden taşınabilir güç istasyonuna, buhar kazanlı ütüden duvar tipi ısıtıcıya pek çok elektronik ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Ayrıca yüz maskesi, ısıtmalı masaj cihazı, yüz germe masaj cihazı gibi kişisel bakım ürünleri de indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte 15 Ocak 2025 tarihinde BİM'de geçerli indirimli ürünler...
BİM AKTÜEL 15 OCAK KATALOĞU
- HAKO 600 Taşınabilir Güç İstasyonu: 19,975 TL,
- Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi HCM-02: 11,70 TL,
- Hava Temizleyici: 5,990 TL,
- LISCIO Smart Buhar Kazanlı Ütü: 5,790 TL,
- Elektrikli Duvar Tipi PTC Isıtıcı: 2,490 TL
BİM AKTÜEL 15 OCAK KATALOĞU
- I6-4TB İndiksiyonlu Siyah Cam Ocak: 6,990 TL,
- Deposuz Su Arıtma Cihazı HSA-103: 5,990 TL,
- HCF-100 Sandık Tipi 99 L Dein Dondurucu: 8,050 TL,
- HDW-01 4 Program Bulaşık Makinesi: 9,300 TL
BİM AKTÜEL 15 OCAK KATALOĞU
- Led Yüz Maskesi: 1,890 TL,
- Isıtmalı Masaj Cihazı: 699 TL,
- Yüz Germe Masaj Cihazı: 1,290 TL,
- Vücut ve Yüz Liposuctiotn Masaj Cihazı: 1,690 TL,
- Led Gözaltı Bandı: 1,090 TL