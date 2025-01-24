BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYIMDA! 24 Ocak 2025 tarihinde BİM'e hangi ürünler geliyor?
Merakla beklenen BİM Aktüel kataloğu yayımlandı. 24 Ocak 2025 itibarıyla BİM'e; davlumbazdan televizyona, nevresim setinden battaniyeye, düdüklü tencereden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca, bebek ürünleri ve oyuncak setleri de raflarda yerini aldı. İşte 24 Ocak 2025 tarihinde BİM'de satışa sunulan indirimli ürünler...
24 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı: 2.290 TL,
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 8.450 TL,
- LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV: 34.999 TL,
- Onvo Dikey Şarjlı Süpürge: 4.290 TL,
- Care Mi Diş Duş: 999 TL,
- Dijital Smart Baskül: 279 TL,
- Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici: 599 TL,
- Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml: 35 TL,
- Gece Lambası 49 TL,
- Powerbank 20.000 Mah: 599 TL,
- Gaming Kulaklık 7+1: 649 TL,
- Gaming Mouse Pad: 199 TL,
- Gaming Masaüstü Mikrofon: 399 TL,
- Gaming Klavye 329 TL
24 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Modanisa Şal: 129 TL,
- Tunik Kadın: 249 TL,
- Pantolon Kadın: 249 TL,
- Polar Şal ~55x170 cm 99 TL,
- Termal Tayt: 159 TL,
- Softy Tv Battaniye: 389 TL,
- Dikiş İpi Seti: 49,50 TL,
- Polar Gömlek Erkek: 279 TL,
- Hırka Erkek 279 TL,
- Pijama Takımı Erkek: 319 TL,
- Pijama Takımı Kadın: 299 TL,
- Bebek Flanel Çarşaf: 129 TL,
- Bebek Flanel Nevresim Seti: 229 TL,
- Bebek Odası Paspası 70 cm: 259 TL
24 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
- Tefal Düdüklü Tencere: 3,850 TL,
- Emsan Karnıyarık Tenceresi - 26 cm: 799 TL,
- Tava - 26 cm: 449 TL,
- Derin Tencere - 20 cm: 699 TL,
- Tefal Servis Seti 5'li: 279 TL,
- Kristal Tencere Çeşitleri - 1200 ml: 42,50 TL,
- Stanley Outdoor Termos - 1,3 L: 1.490 TL,
- 6 Gözlü Pankek Tavası - 30 cm: 249 TL,
- Bıçak Çeşitleri - 12 cm: 109 TL,
- Rosery Pasta Tabağı - 19 cm: 55 TL,
- Paşabahçe Rosery Sürahi - 1180 cc: 149 TL,
- 3'lü Rosery Su Bardağı - 270 cc: 149 TL,
- 6'lı Rosery Çay Bardağı: 189 TL
- Tek Fiyat Mutfak Gereçleri: 22,50 TL,
- Cam Çay Kaşığı 6'lı: 24,50 TL,
- Ütü Masası Kılıfı: 85 TL
24 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
- 1000 Parça Puzzle: 179 TL,
- İnsan Anatomisi Maketi: 299 TL,
- Mekanik Uçan Ejderha: 549 TL,
- Küvette Bebek: 139 TL,
- Nova Çocuk Sandalyesi: 219 TL,
- Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan: 179 TL,
- Oyuncak Balyalı Traktör: 249 TL,
- Harf ve Rakam Seti: 199 TL,
- Işıklı Eğlenceli Çarklı Araba: 149 TL,
- Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası: 279 TL,
- Manyetik Nokta Sanatı: 299 TL,
- Oyuncak Dürbün: 69 TL,
- Şövaleli Tuval: 139 TL