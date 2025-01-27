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  4. BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI! 28-29-31 Ocak 2025 tarihlerinde BİM'e hangi ürünler geliyor?

BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI! 28-29-31 Ocak 2025 tarihlerinde BİM'e hangi ürünler geliyor?

Merakla beklenen BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 28-29-31 Ocak tarihlerinde BİM'de hangi ürünlerin raflardaki yerini alacağı belli oldu. Bu tarihlere BİM'e kahve makinesinden benzinli jenaratöre, elektrikli bisikletten buhar kazanlı ütüye birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; hobi, gıda, kişisel bakım ürünlerinde de indirimli var. İşte 28-29-31 Ocak 2025 tarihlerinde BİM'de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...

BİM 28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Superfresh Tavuk Dönerli Dürüm Tost: 55 TL,

- Tatlı Mola Özsüt Bol Çikolatalı Pasta: 135 TL,

- Taxim Dana Islak Hamburger: 59,50 TL,

- Köfteci Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 g: 219 TL,

- Banvit Piliç Döner 700 g: 179,50 TL,

- Keskinoğlu Piliç Schnitzel 1000 g: 89 TL,

- Belizi Kurabiye Hamuru: 79,50 TL,

- Pek Food Milföy 1 Kg: 64,50 TL,

- Aytaç Dana Kangal Sucuk 400 g: 239 TL,

- Dimes %100 Elma & Şeftali Suyu Çeşitleri 200 ml 27'li: 199 TL,

- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 159,50 TL,

- Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g: 79,50 TL,

- İçim Labne 3x180g: 95 TL

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BİM 28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- L’oreal Paris Göz Maskesi: 69 TL,

- L’oreal Paris Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 69 TL,

- Newgen Beyazlatıcı Vücut Losyonu: 79,50 TL,

- Newgen Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi: 74,50 TL,

- Lionesse Kaş Şekillendirme Seti: 95 TL,

- Dp Şampuan Pamuk sütü 800ml: 89 TL,

- Naturalove Yassı Makyaj Süngeri: 45 TL,

- Naturalove Jelli Göz Bandı: 59 TL,

- Naturalove Led Işıklı Cam Küre: 99 TL,

- Gloss Rejenere Soket Çorap Erkek: 79,50 TL,

- Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tablet: 159 TL,

- Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg: 309 TL,

- Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı: 125 TL,

- Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1000 ml: 39,50 TL

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BİM 29 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi: 12,990 TL,

- Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü: 5,790 TL

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BİM 29 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFROST 204L: 10,990 TL,

- Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi: 11,950 TL,

- Deposuz Su Arıtma Cihazı: 5,290 TL,

- Toshiba Hava Temizleyici: 5,990 TL

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