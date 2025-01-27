BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI! 28-29-31 Ocak 2025 tarihlerinde BİM'e hangi ürünler geliyor?
Merakla beklenen BİM Aktüel Kataloğu yayımlandı. 28-29-31 Ocak tarihlerinde BİM'de hangi ürünlerin raflardaki yerini alacağı belli oldu. Bu tarihlere BİM'e kahve makinesinden benzinli jenaratöre, elektrikli bisikletten buhar kazanlı ütüye birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; hobi, gıda, kişisel bakım ürünlerinde de indirimli var. İşte 28-29-31 Ocak 2025 tarihlerinde BİM'de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak ürünler...
BİM 28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Superfresh Tavuk Dönerli Dürüm Tost: 55 TL,
- Tatlı Mola Özsüt Bol Çikolatalı Pasta: 135 TL,
- Taxim Dana Islak Hamburger: 59,50 TL,
- Köfteci Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 g: 219 TL,
- Banvit Piliç Döner 700 g: 179,50 TL,
- Keskinoğlu Piliç Schnitzel 1000 g: 89 TL,
- Belizi Kurabiye Hamuru: 79,50 TL,
- Pek Food Milföy 1 Kg: 64,50 TL,
- Aytaç Dana Kangal Sucuk 400 g: 239 TL,
- Dimes %100 Elma & Şeftali Suyu Çeşitleri 200 ml 27'li: 199 TL,
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 159,50 TL,
- Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g: 79,50 TL,
- İçim Labne 3x180g: 95 TL
BİM 28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- L’oreal Paris Göz Maskesi: 69 TL,
- L’oreal Paris Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 69 TL,
- Newgen Beyazlatıcı Vücut Losyonu: 79,50 TL,
- Newgen Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi: 74,50 TL,
- Lionesse Kaş Şekillendirme Seti: 95 TL,
- Dp Şampuan Pamuk sütü 800ml: 89 TL,
- Naturalove Yassı Makyaj Süngeri: 45 TL,
- Naturalove Jelli Göz Bandı: 59 TL,
- Naturalove Led Işıklı Cam Küre: 99 TL,
- Gloss Rejenere Soket Çorap Erkek: 79,50 TL,
- Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tablet: 159 TL,
- Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg: 309 TL,
- Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı: 125 TL,
- Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1000 ml: 39,50 TL
BİM 29 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi: 12,990 TL,
- Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü: 5,790 TL
BİM 29 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFROST 204L: 10,990 TL,
- Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi: 11,950 TL,
- Deposuz Su Arıtma Cihazı: 5,290 TL,
- Toshiba Hava Temizleyici: 5,990 TL