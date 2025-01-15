BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! 17 OCAK 2025 Cuma günü BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM Aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyordu. 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla BİM'de raflardaki yerini alacak yeni ürünler belli oldu. 17 Ocak Cuma günü televizyon, süpürge, yoğurma makinesi, su ısıtıcısı, ekmek kızartma makinesi gibi elektronik ürünler satışa sunulacak. Bunun yanında; yemek takımı, bebek bakım ürünleri de satışta olacak. İşte ana kucağından mama sandalyesine oyuncaktan bebek küvetine kadar 17 Ocak 2025 Cuma günü BİM'de raflarda yerini alacak tüm ürünler...
BİM AKTÜEL 17 OCAK 2025 KATALOĞU
- VIA X30 Plus 256 GB Cep Telefonu: 6,990 TL,
- TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 55V6A: 17,575 TL,
TCL 32 İnç Full HD Android Smart Led TV S5400A: 7,995 TL,
Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3,490 TL,
Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi: 2,290 TL,
Philips Süpürge FC9330/07: 5,795 TL,
Buhar Kazanlı Ütü PSG3000/20 - PSG3000/30: 5,225 TL,
Ekmek Kızartma Makinesi HD2510/90: 899 TL
BİM AKTÜEL 17 OCAK 2025 KATALOĞU
Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça: 949 TL,
Derin Tencere: 379 TL,
Borcam Dilimli Kek Kalıbı: 139 TL,
6'lı Timeless Çay Bardağı: 219 TL,
Bouquet Dondurmalık: 129 TL,
6 kişilik Amber Çay/Kahve Seti: 449 TL,
Amber Borosilikat Sürahi: 349 TL
BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU
Ana Kucağı: 799 TL,
Mama Sandalyesi: 479 TL,
Aktivite Minderi: 319 TL,
Bebek Mikrofiber Yorgan: 149 TL,
Bebek Mikrofiber Yastık: 39,50 TL,
Bebek Nevresim Seti: 199 TL,
Bebek Penye Lastikli Çarşaf: 99 TL,
Bebek Yastık Kılıfı: 59 TL
BİM AKTÜEL 17 OCAK KATALOĞU
Katlanabilir Bebek Küveti: 479 TL,
Katlanabilir Çamaşır Selesi: 249 TL,
Katlanabilir Su Kovası: 169 TL,
Katlanabilir Maşrapa: 59 TL,
Bebek Küvet Filesi: 49,50 TL,
Porsiyon Mama Tabağı: 399 TL,
Basics Kase: 229 TL,
Silikon Mama Önlüğü: 219 TL