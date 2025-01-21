BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! 21 Ocak 2025 Tarihinde BİM'de hangi ürünler indirime girdi?
Binlerce kişi BİM'de 21 Ocak Salı günü hangi ürünlerin indirime gireceğini merakla bekliyordu. Yayınlanan 21 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğuna göre, pirinçten makarnaya, zeytinden çikolataya, yağdan helvaya pek çok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Ayrıca; gözaltı serumu, makyaj ürünleri, çorap, deodorant gibi ürünlerde de indirim var. İşte 21 Ocak 2025 itibarıyla BİM'de indirimli fiyatlarla satışa sunulan ürünler...
BİM AKTÜEL 21 OCAK 2025
- Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 93 TL,
- Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg: 50 TL,
- Saban Nohut 2,5 kg: 118 TL,
- Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin: 134,50 TL,
- Kent Boringer Karbonat 1 kg: 47,50 TL,
- Kilikya Beyaz Sirke 5 L. 79,50 TL,
- Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg: 158 TL,
- Sunar Mısır Yağı 5 L 279 TL,
- Birma Margarin Paket 4x250 g: 59,50 TL,
- Dardanel Kalite Tonla Mısırlı Ton Balığı: 39,50 TL,
- Gesaş Tahin 1000 g: 119,50 TL,
- Koska Üzüm Pekmezi 1300 g: 115 TL,
- Muhler %100 Nar Ekşisi 350 g: 54,50 TL
BİM AKTÜEL 21 OCAK 2025
- Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 g: 29,50 TL,
- Toblerone Sütlü Çikolata 100 g: 55 TL,
- Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 g: 39 TL,
- Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 g: 21,50 TL,
- Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g: 119 TL,
- New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye: 160 g 55 TL,
- Ozmo Mini Yumurta 154 g: 95 TL,
- Miskos Çekme Helva: 49,50 TL,
- Juss Tea Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2,5 L :34,50 TL
BİM AKTÜEL 21 OCAK 2025
- Golden Rose Lip Gloss: 105 TL,
- Maskara: 99 TL,
- Pop Girls Çocuk Makyaj Seti: 279 TL,
- Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti: 135 TL,
- Naturalove Gözaltı Serumu: 99 TL,
- Privacy Deodorant 200 ml 75 TL,
- Blume Kağıt Havlu 16'lı: 129 TL,
- 24'lü Belinno Delux Tuvalet Kağıdı 3 Katlı: 135 TL,
- Komili Islak Havlu 3x60’lı: 39,50 TL,
- Molped Hijyenik Ped Süpernight: 65 TL,
- Molped Günlük Hijyenik Ped Yoğun Koruma: 69 TL,
- Ten Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap Kadın: 189 TL,
- Termal Külotlu Çorap Kadın: 119 TL,
- 3'lü Kadın Soket Çorap: 49 TL,
- Silikon Led Aydınlatma: 275 TL,
- Palmolive Duş Jeli 650 ml: 79 TL
- Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L: 82,50 TL,
- Çocuk Saç Aksesuar Seti: 199 TL