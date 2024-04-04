BİM aktüel ürünleri: Yarın (5 Nisan) Elektrikli Bisiklet, Halı Yıkama Makinası ve Fastfryer geliyor
BİM mağazalarında aktüel indirimler devam ediyor. BİM markette indirimler nisan ayının ilk haftasında da sürüyor. BİM 5 Nisan aktüel ürünler arasında; elektrikli bisikletten halı yıkama makinasına, Fastfryer'dan tost makinasına ve LG TV çeşitleri ile bahçe ürünlerine kadar onlarca indirimli ürün raflarda yer alacak. 5 Nisan'da BİM'de hangi ürünler var ve fiyatları ne kadar?
BİM 5 Nisan aktüel ürünler
LG 55 İNÇ 4K Smart NANOCELL TV 20.999 TL
LG 55 İNÇ UHD Smart TV 18.999 TL
Bonobo Elektrikli Bisiklet 59.999 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet RSIII PRO X 20.999 TL
Fakir Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL
Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2.499 TL
Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL
Tek Akülü Vidalama Seti 899 TL
Darbeli Matkap 799 TL
Matkap Uç Seti 199 TL
Beton Matkap Uç Seti 99 TL
8 Parça Polisaj ve Zımpara Seti 149 TL
Sunta Kesme Makinesi 1.599 TL
Kiğılı Slim Fit Gömlek Erkek 349 TL
Uzun Kollu Polo Yaka Tişört Erkek 299 TL
Pijama Takımı Erkek 199 TL
Çantalı Vakumlu Hurçlar XXL 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurçlar XL 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurçlar Large 79 TL
Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL
Mangal 66x32x55 cm 379 TL
Mangal 56x32x48 cm 319 TL
Yer Sofrası 90 cm 429 TL
Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL
Tel Izgara 89 TL
Mangal 139 TL
Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 99 TL
Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa/Çatal 79 TL
Bambu Rüzgar Zili 60x13.5x5 cm 199 TL