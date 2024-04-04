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  4. BİM aktüel ürünleri: Yarın (5 Nisan) Elektrikli Bisiklet, Halı Yıkama Makinası ve Fastfryer geliyor

BİM aktüel ürünleri: Yarın (5 Nisan) Elektrikli Bisiklet, Halı Yıkama Makinası ve Fastfryer geliyor

BİM mağazalarında aktüel indirimler devam ediyor. BİM markette indirimler nisan ayının ilk haftasında da sürüyor. BİM 5 Nisan aktüel ürünler arasında; elektrikli bisikletten halı yıkama makinasına, Fastfryer'dan tost makinasına ve LG TV çeşitleri ile bahçe ürünlerine kadar onlarca indirimli ürün raflarda yer alacak. 5 Nisan'da BİM'de hangi ürünler var ve fiyatları ne kadar?

BİM 5 Nisan aktüel ürünler

LG 55 İNÇ 4K Smart NANOCELL TV 20.999 TL

LG 55 İNÇ UHD Smart TV 18.999 TL

Bonobo Elektrikli Bisiklet 59.999 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet RSIII PRO X 20.999 TL

Fakir Halı Yıkama Makinesi 9.999 TL

Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2.499 TL

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Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL

Tek Akülü Vidalama Seti 899 TL

Darbeli Matkap 799 TL

Matkap Uç Seti 199 TL

Beton Matkap Uç Seti 99 TL

8 Parça Polisaj ve Zımpara Seti 149 TL

Sunta Kesme Makinesi 1.599 TL

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Kiğılı Slim Fit Gömlek Erkek 349 TL

Uzun Kollu Polo Yaka Tişört Erkek 299 TL

Pijama Takımı Erkek 199 TL

Çantalı Vakumlu Hurçlar XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurçlar XL 89 TL

Çantalı Vakumlu Hurçlar Large 79 TL

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Kumtel Kömürlü Barbekü 745 TL

Mangal 66x32x55 cm 379 TL

Mangal 56x32x48 cm 319 TL

Yer Sofrası 90 cm 429 TL

Mangal Kömürü 2 Kg 99 TL

Tel Izgara 89 TL

Mangal 139 TL

Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 99 TL

Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa/Çatal 79 TL

Bambu Rüzgar Zili 60x13.5x5 cm 199 TL

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