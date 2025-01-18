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  4. BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU: 17-20 Ocak 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirime giriyor?

BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU: 17-20 Ocak 2025 tarihlerinde hangi ürünler indirime giriyor?

Merakla beklenen BİM Fırsat Ürünleri kataloğu yayımlandı. 17-20 Ocak 2025 tarihlerinde BİM'de yoğurttan soğuk kahve çeşitlerine, zeytinyağından mısır gevreğine, beyaz peynirden ayrana birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte 17-20 Ocak 2025 tarihlerinde BİM'de raflardaki yerini alan indirimli ürünler...

17-20 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Aknaz Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 600 g: 134 TL,

- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g: 72,50 TL,

- Tam Yağlı Kaymaklı Tava Yoğurt 1500 g: 66,50 TL,

- Doğuş Siyah Çay Tiryaki 1000 g: 165 TL,

- Superton Superfresh Ton Balığı: 79,50 TL,

- Dalan Katı Sabun 900 g: 82,50 TL,

- Chef's Plus Su Bardağı 6'lı: 56,50 TL,

- Comfort Family 2’li Erkek Boxer L/XL: 89,50 TL

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17-20 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Sırrım Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L: 185 TL

- Bili Bili Yumurta 30'lu: 142,50 TL,

- Tazem Piliç Bütün Poşet: 79 TL,

- Efsane Osmancık Pirinç 2,5 KG: 108 TL,

- İlgün Reçel 1 KG: 69 TL

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17-20 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU

- Noodle 5'li Paket Tavuk Aromalı 350 g Indomie: 30,75 TL,

- Eti Burçak Yulaflı Bisküvi: 38 TL,

- Kellogs Coco Pops 1 KG Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği: 75 TL,

- Eti Tutku 210 g: 27,50 TL

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