BİM'e Beyaz Eşya Geliyor! BİM 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Binlerce kişi 22 Ocak 2025 tarihinde BİM'e hangi ürünlerin geleceğini merakla bekliyordu. Yayınlanan BİM Aktüel kataloğuna göre, BİM'de 22 Ocak 2025 itibarıyla beyaz eşya raflardaki yerini alacak. Buzdolabından bulaşık makinesine, çamaşır makinesinden kurutma makinesine birçok ürün hesaplı fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca, mıknatıslı mutfak bıçak seti, bloklu bıçak seti, çantalı 5'li bıçak seti gibi ürünler de raflardaki yerini aldı. İşte 22 Ocak 2025 itibarıyla BİM'de satışa sunulan ürünler ve fiyatları...
BİM AKTÜEL 22 OCAK 2025
- 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 11,390 TL,
- Nofrost Buzdolabı: 20,990 TL,
- Buzdolabı: 11,990 TL,
- 8 Kg Çamaşır Makinesi: 9,790 TL,
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 11,390 TL
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BİM AKTÜEL 22 OCAK 2025
- Pirge Bloklu Bıçak Seti: 1,990 TL,
- Pirge Çantalı 5'li Bıçak Seti: 1,390 TL,
- Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti: 1,290 TL,
- Pirge Şef Bıçak Seti: 699 TL
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