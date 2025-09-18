Bu akşam İnci Taneleri var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni sezon yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam İnci Taneleri yayın günü... Fakat dizi uzun zaman önce sezon finali yaptı ve eylül ayının gelişi ile birlikte dizinin yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Bugün en çok yöneltilen soruların başında "Bu akşam İnci Taneleri var mı" geliyor. İşte detaylar...
İnci Taneleri yeni sezon tarihi diziyi ilgiyle izleyenler tarafından araştırılıyor. Diziler yavaş yavaş ekrana gelmeye başlarken İnci Taneleri'nin de yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni sezonda yepyeni hikayeler ile seyirci karışına çıkacak olan projenin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
İnci Taneleri bu akşam var mı?
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı İnci Taneleri bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni sezon tarihi hala netleşmiş değil. Geçen yıl 2. sezon 10 Ekim'de başlamıştı. Bu sebeple bu yıl yeni bölümün 9 Ekim Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor.
Son bölümde neler oldu?
İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.
Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.