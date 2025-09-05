Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor?
Cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizi sezonunun başlaması ile birlikte tarihler araştırılmaya başlandı. 104. bölüm fragmanı yayınlanırken diziseverler "Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Yeni sezonun ilk fragmanı yayınlanırken dizinin müdavimleri yayın tarihini öğrenmeye çalışıyor. Sıkça gelen soru "Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor" oluyor.
Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?
Kızılcık Şerbeti bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni sezonu 12 Eylül Cuma günü başlıyor.
Yeni bölümde neler olacak?
Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin, sınavları devam ederken Kıvılcım ve Ömer arasındaki gerginlik dikkat çekiyor. Abdullah’ın değişiminin merak uyandırdığı tanıtımda Işıl’ın gözlerden uzak randevusu akıllarda soru işareti bırakıyor. Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması ve Firaz’ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema’ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağının sinyalini veriyor. Asude’nin yeğeni Asil’in (Erkan Avcı) gelişi yeni depremlerin habercisi olurken tanıtımın final sahnesi izleyenleri adeta şoke ediyor. Firaz’ın “Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim” sözleriyle attığı mesajın ardından Doğa ve Işıl’ın aynı anda telefonlarını ellerine alması heyecanı doruğa tırmandırıyor.