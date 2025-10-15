Bu akşam Kuruluş Orhan var mı? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Belli oldu!
Kuruluş Orhan yeni sezon 2. fragmanı da yayınlandı. Diziyi merakla bekleyenler büyük bir heyecan içerisinde... Bugün çarşamba günü olması nedeniyle aramalar bir hayli hızlandı. Diziseverler "Bu akşam Kuruluş Orhan var mı", "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" sorusu sıklaşmış durumda...
Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?
Kuruluş Orhan bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.
Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.