Bu akşam Kuruluş Orhan var mı? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Belli oldu!

Kuruluş Osman'ın devam olan Kuruluş Orhan için geri sayım sürüyor. Dizinin yeni fragmanı dün akşam yayımlandı. İzleyiciler yeni sezon için sabırsızlanırken "Bu akşam Kuruluş Orhan var mı", "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" soruları art arda geliyor.