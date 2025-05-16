Sinemaseverler 16 Mayıs 2025 itibarıyla vizyona girecek filmleri merakla bekliyordu. Bu hafta 1'i kült, toplam 11 film vizyona giriyor. Aksiyon, komedi, dram ve gerilim türündeki birçok film bu hafta beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. İşte 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla vizyona girecek filmler... 1 | 12

Sıcak Büfe Film, Cihangir ve Hakan isimli kendi hallerinde yaşayan iki kardeşin işlettikleri büfede yasadışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryenin ölmesi sonucu atıldıkları macerayı konu ediyor. 2 | 12

Ayak Takımı Yönetmen koltuğun Dito Montiel'in oturduğu komedi ve aksiyonun harmanlandığı bu film, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın yaşadıkları konu ediliyor. 3 | 12