BU HAFTA HANGİ FİLMLER VİZYONDA? 11 yapım izleyiciyle buluşuyor! (16 Mayıs 2025)
Sinemaseverlerin merakla beklediği 11 film, bu hafta beyaz perdede yerini alıyor. Korkudan komediye, animasyondan aksiyona uzanan geniş bir yelpazedeki yapımlar 16 Mayıs 2025 itibarıyla vizyona giriyor. İşte 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla vizyona girecek filmler...
Sinemaseverler 16 Mayıs 2025 itibarıyla vizyona girecek filmleri merakla bekliyordu.
Bu hafta 1'i kült, toplam 11 film vizyona giriyor.
Aksiyon, komedi, dram ve gerilim türündeki birçok film bu hafta beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. İşte 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla vizyona girecek filmler...
Sıcak Büfe
Film, Cihangir ve Hakan isimli kendi hallerinde yaşayan iki kardeşin işlettikleri büfede yasadışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryenin ölmesi sonucu atıldıkları macerayı konu ediyor.
Ayak Takımı
Yönetmen koltuğun Dito Montiel'in oturduğu komedi ve aksiyonun harmanlandığı bu film, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın yaşadıkları konu ediliyor.
Gülizar
Hakan Yufkacıgil ve Ecem Uzun gibi isimlerin başrolde yer aldığı filmde, kendi rızası dışında nişanlandırılan genç bir kadının öyküsü anlatılıyor.