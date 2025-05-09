BU HAFTA HANGİ FİLMLER VİZYONDA? 11 yeni film izleyiciyle buluşuyor! (9 Mayıs 2025)
Sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar, bu hafta beyaz perdede yerini aldı. Komediden drama, korkudan gerilime kadar toplam 11 film izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte 9 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla vizyona girecek filmler...
Sinemaseverler 9 Mayıs 2025 itibarıyla vizyona girecek filmleri merakla bekliyordu. Bu hafta 2'si kült olmak üzere, toplam 11 film vizyona giriyor. Aksiyondan komediye, dramdan gerilime kadar birçok film izleyiciyle buluşacak. İşte 9 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla vizyona girecek filmler...
Diş Perisi Masalı
Filmde, dünyalarını tehdit eden örümceklerden kurtulmak için örümceklerden bir araya gelmek zorunda kalan asi bir diş perisi, sevimli bir trol ve zeki bir goblin bilim insanın hikayesi anlatılıyor.
Efendiler
Üç komedyen oyunculuk seçmeleri için gittikleri bir adada kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulur.
Kaçak Fil
Film, ödül avcısı bir domuzun kendisinden kaçan fili kovalama hikayesine odaklanıyor.