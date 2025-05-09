Sinemaseverler 9 Mayıs 2025 itibarıyla vizyona girecek filmleri merakla bekliyordu. Bu hafta 2'si kült olmak üzere, toplam 11 film vizyona giriyor. Aksiyondan komediye, dramdan gerilime kadar birçok film izleyiciyle buluşacak. İşte 9 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla vizyona girecek filmler... 1 | 12

Diş Perisi Masalı Filmde, dünyalarını tehdit eden örümceklerden kurtulmak için örümceklerden bir araya gelmek zorunda kalan asi bir diş perisi, sevimli bir trol ve zeki bir goblin bilim insanın hikayesi anlatılıyor. 2 | 12

Efendiler Üç komedyen oyunculuk seçmeleri için gittikleri bir adada kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulur. 3 | 12