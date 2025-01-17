Bu Hafta Vizyona Giren Filmler (17 Ocak 2025): İşte İzleyebileceğiniz Yapımlar

YUMURTALAR FİRARDA BUZ MACERASI Film, Toto'nun ailesinin bir kutup ayısını ve İspanyol penguenlerini Güney Kutbu'na geri götürmek için çıktıkları maceralı dolu yolculuğu anlatıyor. 1 | 7

AYDINLIK HAYALLERİMİZ Film, Mumbai'de yaşayan Prabha ve Anu isimli iki hemşirenin ilişkilerine odaklanıyor. Prabha'nın eski eşinden aldığı beklenmedik hediye hayatının seyrini değiştirir. Anu ise erkek arkadaşına yakın olmak için şehirde oda aramaktadır. Filmin yönetmen koltuğunda Payal Kapadia var. 2 | 7

ASLAN HÜRKUŞ 4: HÜRJET OYUNDA Serinin dördüncü filminde, Aslan, Zeynep, Eren ve Mehmet bir kaza sonucu açılan portaldan geçmek zorunda kalır. Hürkuş ve Hürjet, arkadaşlarını geri getirebilmek için macera dolu bir serüvene atılır. 3 | 7