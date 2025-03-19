"Bu mevsimde olmaz" dediler, 2 ton hasat yapıp bir hasatta 400 bin TL kazandı

Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde örtü altı tarımla uğraşan Ahmet Ünal (55), birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü bir başarıya imza attı. 25 Kasım'da dikimini yaptığı kavunlarının ilk hasadını 15 Mart'ta gerçekleştiren Ünal, ikinci hasadını da büyük bir mutlulukla yaptı. İlk hasatta 2 ton kavun satan üretici, fiyatlardan ve verimden son derece memnun olduğunu belirterek üretim maliyetini büyük ölçüde çıkardığını, bundan sonraki satışlarının tamamen kâr olacağını söyledi. Ünal'ın başarısı, bölgedeki tüccarları ve toptancı halindeki komisyoncuları bile hayrete düşürdü.

Tüccarlardan tam not aldı

Kış mevsiminde kavun yetiştirmenin zorluğuna dikkat çeken komisyoncu ve tüccarlar, Ahmet Ünal'ın başardığını ve ürettiği kavunların kalitesinin mevsim şartlarına rağmen oldukça yüksek olduğunu belirtti. Erken, kaliteli ve aromalı kavunlarıyla dikkat çeken üretici, gelen olumlu geri dönüşler sayesinde büyük bir gurur yaşadı.

"Yapamazsın' dediler, yaptım"

Çevresindeki birçok kişinin "Bu mevsimde kavun olmaz, soğukta yetiştiremezsin" şeklindeki uyarılarına rağmen inatla üretime devam ettiğini belirten Ahmet Ünal, "Ben yapacağım dedim ve yaptım. İlk hasadımı bir hafta önce yaptım, bugün ikinci hasadımı yapıyorum. Şu anda piyasa iyi. Ben kilosuna 400 TL istedim ama 200 TL'den satıyorum" ifadelerini kullandı.