Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var

Bulut, misafirlerin 2-3 gün boyunca toprağa dokunduğunu, çiftçilik yaptığını ve ücret yerine bahçede döktükleri alın teriyle ödeme yaptıklarını belirtti. Hatta çalışma performansına göre yemek menüsünün bile değiştiğini ifade etti.