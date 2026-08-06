Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var
Konya'da çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti, sosyal medyada tanıştıkları aileleri "köy oteli" adını verdikleri çiftlik evinde ücretsiz ağırlıyor. Misafirlerden para yerine tarla ve bahçe işlerinde emek vermeleri istenirken, çiftlikte geçirilen birkaç gün hem şehir hayatından uzaklaşma hem de köy yaşamını deneyimleme fırsatı sunuyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Timur ve Handan Bulut çifti, klasik konaklama anlayışının dışına çıkan uygulamalarıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medya üzerinden rezervasyon yaptıran aileler, çiftliğe 2 ila 3 günlüğüne misafir oluyor. Konaklama ve yeme-içme için herhangi bir ücret alınmıyor.
Bunun yerine misafirler, tarla ve bahçe işlerinde çalışarak konaklamalarının karşılığını emekleriyle ödüyor.
Pandemi döneminde şehir hayatını bırakıp dedesinin çiftliğine yerleşen Timur Bulut, zamanla çiftliği köy yaşamını deneyimlemek isteyen ailelere açtıklarını söyledi.
Bulut, misafirlerin 2-3 gün boyunca toprağa dokunduğunu, çiftçilik yaptığını ve ücret yerine bahçede döktükleri alın teriyle ödeme yaptıklarını belirtti. Hatta çalışma performansına göre yemek menüsünün bile değiştiğini ifade etti.
Çiftlikte dönemine göre tohum ekimi, yabani ot temizliği ve hasat gibi işlere katılan misafirler, Bulut ailesiyle aynı sofrayı paylaşarak köy yaşamını yakından deneyimliyor.
Timur Bulut, bu buluşmalar sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından yeni dostluklar kurduklarını ve her vedanın kendileri için duygusal geçtiğini söyledi.
Handan Bulut ise çiftlikten herhangi bir ücret almadıklarını, ancak çevreyi ağaçlandırmak amacıyla misafirlerden bir meyve fidanı getirmelerini istediklerini anlattı.
Çift, böylece hem doğaya katkı sağlamayı hem de misafirlerin çiftlikte kalıcı bir iz bırakmasını hedefliyor.
Çiftliği ziyaret eden aileler de çocukların toprakla buluşmasının ve şehir stresinden uzaklaşmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiriyor.