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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var

Konya'da çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti, sosyal medyada tanıştıkları aileleri "köy oteli" adını verdikleri çiftlik evinde ücretsiz ağırlıyor. Misafirlerden para yerine tarla ve bahçe işlerinde emek vermeleri istenirken, çiftlikte geçirilen birkaç gün hem şehir hayatından uzaklaşma hem de köy yaşamını deneyimleme fırsatı sunuyor.

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 1

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Timur ve Handan Bulut çifti, klasik konaklama anlayışının dışına çıkan uygulamalarıyla dikkat çekiyor. 

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 2

Sosyal medya üzerinden rezervasyon yaptıran aileler, çiftliğe 2 ila 3 günlüğüne misafir oluyor. Konaklama ve yeme-içme için herhangi bir ücret alınmıyor. 

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 3

Bunun yerine misafirler, tarla ve bahçe işlerinde çalışarak konaklamalarının karşılığını emekleriyle ödüyor.

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 4

Pandemi döneminde şehir hayatını bırakıp dedesinin çiftliğine yerleşen Timur Bulut, zamanla çiftliği köy yaşamını deneyimlemek isteyen ailelere açtıklarını söyledi.

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 5

Bulut, misafirlerin 2-3 gün boyunca toprağa dokunduğunu, çiftçilik yaptığını ve ücret yerine bahçede döktükleri alın teriyle ödeme yaptıklarını belirtti. Hatta çalışma performansına göre yemek menüsünün bile değiştiğini ifade etti.

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 6

Çiftlikte dönemine göre tohum ekimi, yabani ot temizliği ve hasat gibi işlere katılan misafirler, Bulut ailesiyle aynı sofrayı paylaşarak köy yaşamını yakından deneyimliyor. 

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 7

Timur Bulut, bu buluşmalar sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından yeni dostluklar kurduklarını ve her vedanın kendileri için duygusal geçtiğini söyledi.

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 8

Handan Bulut ise çiftlikten herhangi bir ücret almadıklarını, ancak çevreyi ağaçlandırmak amacıyla misafirlerden bir meyve fidanı getirmelerini istediklerini anlattı. 

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 9

Çift, böylece hem doğaya katkı sağlamayı hem de misafirlerin çiftlikte kalıcı bir iz bırakmasını hedefliyor. 

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Bu otelde para geçmiyor, konaklamak için tek bir şart var - Resim: 10

Çiftliği ziyaret eden aileler de çocukların toprakla buluşmasının ve şehir stresinden uzaklaşmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiriyor.

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