Burcu Atik vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği vergi tutarı...
Youtube'da 4 milyon aboneye sahip olan ve videoları 1.3 milyardan fazla izlenen Atik Ailesi Bolu’da 2024 yılının vergi rekortmeni oldu.
Bolu Vergi Dairesi’nin yayımladığı 2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması'na göre, Atik Ailesi’nden Burcu Atik, 8 milyon 206 bin 621 lira vergi ödeyerek ilk sıraya yerleşti.
Çektikleri kamp videolarıyla ünlenen Atik Ailesi, ödedikleri vergiyle, sanayi ve turizm kenti Bolu'daki pek çok iş insanını geride bıraktı.
2018 yılından beri doğa ve kamp videoları çeken Atik Ailesi'nin Instagram'da da 2.5 milyon takipçisi var.
Atik Ailesi, corona virüs pandemisi sırasında abone sayılarını katladı.
Ailenin Youtube'da en çok ilgi gören videosu Şiddetli Karda Sobalı Kamyon Karavan İle Kamp, 33 milyon izlenmeyi geçti.
Instagram'da paylaştıkları çadır kurma videosu da 44 milyon görüntülenme aldı.