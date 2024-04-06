Çarşı-pazarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk
Ramazan Bayramı öncesi Ankara'nın merkez noktalarında alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.
Başkentte, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler alışveriş merkezleri ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.
1 | 7
Kentin işlek noktalarında uzun araç kuyrukları görülürken, trafik polisleri, araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda zaman zaman uyarılarda bulundu.
2 | 7
Bazı vatandaşlar ise bayram tatili öncesi marketlerde alışveriş yaptı.
3 | 7
Ulus hali ve diğer semt pazarlarında, mutfak alışverişi yapanların yoğunluğu dikkati çekti.
4 | 7