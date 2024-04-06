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  4. Çarşı-pazarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk

Çarşı-pazarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk

Ramazan Bayramı öncesi Ankara'nın merkez noktalarında alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.

Başkentte, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler alışveriş merkezleri ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

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Kentin işlek noktalarında uzun araç kuyrukları görülürken, trafik polisleri, araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda zaman zaman uyarılarda bulundu.

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Bazı vatandaşlar ise bayram tatili öncesi marketlerde alışveriş yaptı.

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Ulus hali ve diğer semt pazarlarında, mutfak alışverişi yapanların yoğunluğu dikkati çekti. 

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