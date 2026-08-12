Denizin dibinden servet çıkıyor: Bulduğu lüks saati 3 bin dolara sattı
Antalya'da 4 yıldır dalış yapan Hüseyin Fırat'ın denizin dibinden çıkardıkları görenleri şaşırtıyor. Cep telefonu, altın, gümüş, lüks saat ve alyansların yanı sıra bisiklet ve hatta oturma bankı bulan Fırat, sahibine ulaşılamayan değerli eşyaları satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanlarının mama ve tedavi masraflarını karşılıyor. Fırat'ın bugüne kadar bulduğu en değerli eşya ise 3 bin dolara satılan lüks bir saat oldu.
Antalya sahillerinde tatilcilerin denize düşürdüğü eşyalar, 4 yıldır hobi amaçlı dalış yapan Hüseyin Fırat'ın karşısına birbirinden ilginç görüntüler çıkarıyor.
Yaz sezonunda su altında arama yapan Fırat; cep telefonlarından gözlüklere, terliklerden saatlere, altın ve gümüşten alyanslara kadar çok sayıda eşya buluyor. Dalışlarında bisiklet ve oturma bankı gibi beklenmedik eşyalarla da karşılaşan Fırat, bir yandan denizin dibini temizlerken diğer yandan değerli eşyaları gün yüzüne çıkarıyor.
Fırat'ın bugüne kadar denizden çıkardığı en değerli eşya lüks marka bir saat oldu. Saatin 3 bin dolara satıldığını belirten Fırat, dalışlarında altın ve gümüş gibi değerli eşyalara da rastladığını söyledi.
Sahibi bulunamayan eşyaların satışından elde ettiği geliri ise sokak hayvanları için kullandığını belirten Fırat, özellikle kedilerin mama ve veteriner giderlerini karşıladığını ifade etti.
Denizden çıkarılan her değerli eşya satılmıyor. Hüseyin Fırat, sahibine ulaşabildiği telefonları ve ziynet eşyalarını geri verdiğini söylüyor.
Daha önce kayıp alyanslarını bulmak için kendisine ulaşan kişilere yardımcı olduğunu anlatan Fırat, dedektörle arama yaparak buldukları alyansları sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.
Fırat, değerli bir eşyanın kendisine ait olduğunu ispatlayan kişiye eşyayı iade ettiklerini, sahibi tespit edilemeyen eşyaları ise sattıklarını söyledi.
Fırat'ın dalışlarda karşılaştığı malzemeler arasında bisiklet ve oturma bankının yanı sıra pense, çekiç ve keser gibi inşaat malzemeleri de bulunuyor. Fırat, bunların denize yakın otellerde yapılan tadilatlar sırasında suya düşmüş olabileceğini düşünüyor.
Fırat'ın anlattığı en sıra dışı buluntular arasında üzerinde fotoğraflar ile Arapça veya İbranice olduğunu belirttiği yazılar bulunan ve kendisinin "büyü malzemeleri" olarak tanımladığı objeler de yer alıyor.
Yaz aylarında SUP yapanların düşürdüğü cep telefonları, terlikler, deniz gözlükleri ve maskeler de su altında sık karşılaştığı eşyalar arasında bulunuyor.
Dalışlarını deniz temizliği için de kullanan Fırat, son iki haftada mikroplastik atıklarda belirgin bir artış gözlemlediğini söyledi.
Denizde ciddi bir kirlilik bulunduğunu belirten Fırat, kıyılarda tüketilen içeceklerin şişelerinin de suya atıldığını ve bunları düzenli olarak topladığını ifade etti.