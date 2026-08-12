Denizin dibinden servet çıkıyor: Bulduğu lüks saati 3 bin dolara sattı

Yaz sezonunda su altında arama yapan Fırat; cep telefonlarından gözlüklere, terliklerden saatlere, altın ve gümüşten alyanslara kadar çok sayıda eşya buluyor. Dalışlarında bisiklet ve oturma bankı gibi beklenmedik eşyalarla da karşılaşan Fırat, bir yandan denizin dibini temizlerken diğer yandan değerli eşyaları gün yüzüne çıkarıyor.