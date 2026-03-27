Devletten sosyal yardım aldı, zipline yaparken yakalandı
İngiltere’de sosyal yardım alan bir kadının sahte hastalık beyanı skandala dönüştü. Lüks tatiller, güzellik harcamaları ve sosyal hayatı deşifre olunca gerçekler gün yüzüne çıktı.
İngiltere’de Catherine Wieland adlı 33 yaşındaki kadın, anksiyete nedeniyle evden çıkamadığını iddia ederek devlet yardımı aldı.
Ancak yapılan incelemeler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Wieland’ın aslında aktif bir sosyal yaşam sürdüğü ve yurt dışı tatillerine çıktığı belirlendi.
Yetkililer, Wieland’ın Meksika’nın Cancun kentinde sörf yaptığı ve zipline etkinliklerine katıldığını tespit etti.
Ayrıca İngiltere’de eğlence parklarına gittiği, restoran ve publarda vakit geçirdiği de ortaya çıktı. Toplamda 60’tan fazla mekân ziyareti ve onlarca etkinlik kayıtlara geçti.
Wieland’ın aldığı sosyal yardımları kişisel harcamalar için kullandığı da belirlendi.
76 kez güzellik bakımı yaptırdı. Solaryum ve manikür hizmetleri aldı. Özel diş hekimine ödeme yaptı.
2021 ile 2024 yılları arasında toplam 23 bin 662 sterlin haksız kazanç elde ettiği belirlenen Wieland, suçunu kabul etti.
Mahkeme tarafından 28 hafta hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası 18 ay ertelendi. Ayrıca aldığı parayı devlete geri ödemesine karar verildi.