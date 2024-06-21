Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hasar havadan görüntülendi Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçe kırsalında dün gece çıkan yangının ağır bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının yarattığı hasar havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde bir anda alevler yükseldi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede tüm çevreyi sardı. Köylüler, yangına traktörler ile müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kontrol altına alınmayan yangın, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyü kırsalına kadar ilerledi. 1 | 8

Saatlerce kontrol altına alınamayan yangının alevleri gökyüzünü kızıla boyadı. 4 köyü etkisi altına alan alevler, 41 araç ve 150 personelin müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda UMKE, AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 | 8

Yangında yaralanan vatandaşlar, ambulansla Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa hastanelerine kaldırıldı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, bölgeye intikal ederken, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise yaralıların götürüldüğü Mazıdağı İlçe Devlet Hastanesine geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Yerlikaya ve Koca, yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 3 | 8