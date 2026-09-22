Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu, İstanbul yükselişte

6- Dublin





Dublin, geçen yıla göre yedi basamak yükselerek 91,3 puanla altıncı sıraya çıktı. İrlanda’nın başkentindeki yükselişte ekonomi kadar çevre ve yönetişim göstergeleri de etkili oldu.

Kent çevrede 90,9, yönetişimde 90,8 puan aldı. Ancak Dublin’in güçlü gelir ve istihdam göstergelerine rağmen konut maliyetleri önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Yüksek konut fiyatları kentin yaşam kalitesi üzerindeki temel baskılardan biri olarak öne çıkıyor.