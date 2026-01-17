Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye'den üç şehir listeye girdi
Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekleri, geleneksel tarifleri, içecekleri ve yöresel ürünleri tanıtan gastronomi platformu Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesi güncellendi. Listede Türkiye'den üç şehir de var. İşte o üç şehir ve öne çıkan lezzetler...
Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesinin ilk dört sırasına İtalya damga vurdu. Sırasıyla; Napoli, Milan, Bologna ve Floransa zirveye yerleşti.
Beşinci sırada Mumbai (Hindistan), altıncı sırada Cenova (İtalya), yedinci sırada ise Paris (Fransa) yer aldı.
Viyana (Avusturya) sekizinci, Roma (İtalya) dokuzuncu, Lima (Peru) onuncu oldu.
17'inci sırada yer alan Gaziantep'le özdeşleşmiş ürünler şöyle sıralandı:
Baklava
Alinazik
Yuvarlama (Yuvalama)
Katmer
Beyran
24'üncü sırada ise İstanbul yer aldı. İstanbul'da yemesi gerekenler lezzetler şöyle sıralandı:
Lokum
Hünkarbeğendi
Beyti
Paçanga
Islak hamburger
84'üncü sıradaki İzmir'de yenmesi gereken lezzetler ise şunlar oldu:
Boyoz
İzmir köfte
Kadınbudu
İzmir bombası
Şambali
Tire köftesi