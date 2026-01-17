Google Haberler

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri açıklandı! Türkiye'den üç şehir listeye girdi

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekleri, geleneksel tarifleri, içecekleri ve yöresel ürünleri tanıtan gastronomi platformu Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesi güncellendi. Listede Türkiye'den üç şehir de var. İşte o üç şehir ve öne çıkan lezzetler...

Remziye Karakuş
Taste Atlas, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesinin ilk dört sırasına İtalya damga vurdu. Sırasıyla; Napoli, Milan, Bologna ve Floransa zirveye yerleşti.

Beşinci sırada Mumbai (Hindistan), altıncı sırada Cenova (İtalya), yedinci sırada ise Paris (Fransa) yer aldı.

Viyana (Avusturya) sekizinci, Roma (İtalya) dokuzuncu, Lima (Peru) onuncu oldu.

17'inci sırada yer alan Gaziantep'le özdeşleşmiş ürünler şöyle sıralandı:

Baklava

Alinazik

Yuvarlama (Yuvalama)

Katmer

Beyran

24'üncü sırada ise İstanbul yer aldı. İstanbul'da yemesi gerekenler lezzetler şöyle sıralandı:

Lokum

Hünkarbeğendi

Beyti

Paçanga

Islak hamburger

84'üncü sıradaki İzmir'de yenmesi gereken lezzetler ise şunlar oldu:

Boyoz

İzmir köfte

Kadınbudu

İzmir bombası

Şambali

Tire köftesi

