Dünyanın en iyi havalimanları... İstanbul Havalimanı da listede...
"Dünyanın en iyi havaalanı" tacına yönelik yarış, Doha'daki Hamad International ve Singapur Changi arasında kızışmaya başladı. Bu yıl unvan değişti ve 12 kez kazanan Singapur, Skytrax Dünya Havaalanı Ödülleri 2024'te Orta Doğulu rakibi tarafından en üst sıranın gerisinde kaldı.
Avrupa'daki havalimanları güçlü bir performans sergilemeye devam ederken Paris Charles de Gaulle, Münih, Zürih ve İstanbul ilk 10'daki yerlerini korudu.
Bloomberg'de yer alan habere göre, 2024 yılının dünyanın en iyi havalimanları şöyle:
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20. Kopenhag Havalimanı
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19. Melbourne Havalimanı
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18. Kansai Havalimanı
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