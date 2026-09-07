Dünyanın en iyi işletme yüksek lisansları belli oldu, ilk 15’te ABD’den okul yok

12’ncilik emlyon business school





Fransa’dan emlyon business school geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 12’nci sırada yer aldı. Böylece sıralamasını değiştirmeyen az sayıdaki üst düzey programdan biri oldu.

Üst sıralarda bazı büyük okullar birkaç basamak birden hareket ederken emlyon’un yerini koruması, 2026 listesindeki dikkat çekici sonuçlardan biri olarak öne çıktı.