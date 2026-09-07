Dünyanın en iyi işletme yüksek lisansları belli oldu, ilk 15’te ABD’den okul yok
Financial Times’ın 2026 Masters in Management listesi yayımlandı. 100 programın değerlendirildiği sıralamada Avrupa ağırlığı sürerken, Portekiz ve Çin’den okullar yükseldi; bazı köklü isimler geriledi, ilk 15’te ABD’den okul yer almadı.
100 işletme yüksek lisans programı değerlendirildi
Financial Times’ın Masters in Management 2026 sıralaması, dünyanın farklı ülkelerindeki 100 işletme yüksek lisans programını karşılaştırdı. Liste MBA programlarından farklı olarak ağırlıklı biçimde kariyerinin başındaki mezunlara yönelik işletme ve yönetim programlarını kapsıyor.
Değerlendirmede mezunların maaşları ve kariyer ilerlemelerinin yanı sıra uluslararası hareketlilik, mezunların hedeflerine ulaşma düzeyi, okulun çeşitliliği ve sürdürülebilirlik gibi göstergeler dikkate alındı. İlk 15’e giren okulların 13’ünün Avrupa’da bulunması dikkat çekerken, Avrupa dışından yalnızca Çin ve Fas listeye girebildi. ABD merkezli hiçbir işletme okulu ilk 15 arasında yer alamadı.
13’üncülük Rotterdam School of Management
Hollanda’dan Rotterdam School of Management, Erasmus University 2026 sıralamasına 13’üncü sıradan girdi. Okul aynı sırayı iki Fransız işletme okuluyla paylaşıyor.
Rotterdam’ın bu yılki tabloda yeni giriş olarak doğrudan üst sıralara yerleşmesi, ilk 15’in en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.
13’üncülük Essec Business School
Geçen yıl ilk 10’da yer alan Essec Business School, 2026 sıralamasında üç basamak gerileyerek 13’üncülüğe düştü. Buna rağmen Fransız işletme okulu dünyanın en yüksek puan alan 15 programı arasında kalmayı başardı. Fransa, listenin üst bölümünde en fazla okulla temsil edilen ülkelerden biri oldu.
12’ncilik emlyon business school
Fransa’dan emlyon business school geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 12’nci sırada yer aldı. Böylece sıralamasını değiştirmeyen az sayıdaki üst düzey programdan biri oldu.
Üst sıralarda bazı büyük okullar birkaç basamak birden hareket ederken emlyon’un yerini koruması, 2026 listesindeki dikkat çekici sonuçlardan biri olarak öne çıktı.
11’incilik Prague University of Economics and Business
Çekya’dan Prague University of Economics and Business önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Geçen yıl 17’nci olan okul, altı basamak yükselerek 11’inci sıraya çıktı. Bu yükseliş Prag merkezli programı ilk 10’un hemen sınırına taşıdı. Böylece Orta Avrupa da listenin en üst bölümünde güçlü bir temsil elde etti.
İlk 10’a Afrika’dan sürpriz giriş
Fas’taki Rabat Business School, listenin en büyük sıçramalarından birine imza attı. Geçen yıl 20’nci sırada bulunan okul 10 basamak birden ilerleyerek dünya 10’uncusu oldu.
Rabat Business School böylece ilk 10’a ulaşan ilk Afrika merkezli program olarak öne çıktı. Okul yalnızca iki yılda 32’ncilikten 10’unculuğa kadar yükseldi.
9’unculuk Stockholm School of Economics
İsveç’in Stockholm School of Economics programı 2026’da dokuzuncu sırada yer aldı. Okul geçen yılki konumunu değiştirmedi.
Stockholm School of Economics böylece İskandinav ülkelerinden ilk 15’e girebilen tek okul oldu ve Avrupa’nın sıralamadaki coğrafi çeşitliliğini artırdı.
8’incilik IESE Business School
İspanya merkezli IESE Business School, 2026 listesinin en hızlı yükselen güçlü markalarından biri oldu. Geçen yıl 16’ncı sırada bulunan IESE sekiz basamak birden yükseldi.
Bu performans okulu doğrudan dünya sekizinciliğine taşıdı. IESE aynı zamanda İspanya’dan ilk 15’e girmeyi başaran tek okul oldu.
6’ncılık Vlerick Business School
Belçika’nın Vlerick Business School’u 2025’teki 14’üncü sıradan sekiz basamak yükselerek altıncılığa çıktı. Okul bu sırayı ESCP Business School ile paylaştı.
Vlerick’in 2026 performansında mezun ağı özellikle öne çıktı. Program, Financial Times değerlendirmesinde mezun ağı kalitesi açısından dünyanın en güçlü sonuçlarından birini elde etti
6’ncılık ESCP Business School
Fransa merkezli ESCP Business School geçen yıl yedinci sıradaydı. Bir basamak yükselen okul, 2026’da Vlerick ile birlikte altıncı sıraya yerleşti.
ESCP’nin sonucu, Fransız işletme okullarının ilk 15’teki ağırlığını pekiştirdi. Ancak ülkenin daha önce zirve yarışında bulunan iki büyük okulunda aynı başarı görülmedi.
5’incilik HEC Paris
Geçen yıl dünya ikincisi olan HEC Paris, 2026 sıralamasının en dikkat çekici gerilemelerinden birini yaşadı. Fransız okul üç sıra kaybederek beşinciliğe indi. HEC Paris böylece zirvenin hemen arkasındaki yerini korusa da Portekiz ve Çin’den yükselen iki programın gerisine düştü.
4’üncülük INSEAD
INSEAD geçen yıl üçüncü sırada bulunurken 2026’da bir basamak gerileyerek dünya dördüncüsü oldu.
Sonuçla birlikte Fransa’nın iki büyük markası INSEAD ve HEC Paris ilk beşte kalmayı başardı. Ancak her iki okulun da geçen yıla göre sıra kaybetmesi listenin üst bölümündeki rekabetin arttığını gösterdi.
Çin ilk üçe girdi
Shanghai Jiao Tong University bünyesindeki Antai College, 2026’nın en dikkat çekici yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Çinli işletme okulu geçen yıl altıncı sırada bulunurken üç basamak yükselerek dünya üçüncülüğüne çıktı.
Antai böylece Avrupa dışından ilk üçe giren tek program oldu. Çin’in listenin zirvesine bu kadar yaklaşması, sıralamanın geleneksel Avrupa ağırlığı açısından da dikkat çekici bir sonuç oluşturdu.
Portekiz dünya ikinciliğine yükseldi
Nova School of Business and Economics 2025’te dördüncü sıradaydı. Portekizli okul iki basamak daha ilerleyerek 2026’da dünya ikinciliğine çıktı ve HEC Paris ile INSEAD’ı geride bıraktı.
Nova’nın yükselişi uzun vadede daha da dikkat çekici. Program 2021 yılında 23’üncü sıradayken beş yıl içerisinde 21 basamak yükselerek zirvenin hemen arkasına ulaştı.
Zirve yine University of St Gallen’ın
Financial Times’ın 2026 listesinin birinci sırasında İsviçre’den University of St Gallen yer aldı. Geçen yıl da birinci olan okul böylece zirvedeki yerini korudu.
St Gallen bu sonuçla Masters in Management sıralamasını toplamda 15’inci kez lider tamamladı. Son üç yıldır aralıksız birinci sırada bulunan İsviçreli okul, Portekiz ve Çin’den gelen hızlı yükselişe rağmen tahtını bırakmadı.