Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Listede hangi Türk üniversiteler var? Zirvenin sahibi kim?

"Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına ilk 1000'e Türkiye'den 11 üniversite girdi. İlk bine giren üniversiteler arasında 11. sırada yer alan isim İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi oldu ve 985'inci sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi bin üniversitesi listesinde 921. sırada Atatürk Üniversitesi bulunuyor.

Çin, listenin ilk 10 sırasında 4 üniversitesinin yer almasıyla, sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i 2'şer üniversite ile ABD ve İngiltere, 1'er üniversiteleri ile Fransa ve Kanada takip etti.