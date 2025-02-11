Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Listede hangi Türk üniversiteler var? Zirvenin sahibi kim?
University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 'dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi' listesini açıkladı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alam URAP listesinde ilk 1000'e giren üniversitelerin arasında Türkiye'den de 11 üniversite var. İşte, ABD'den Harvard Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversitesi olarak zirvede yer aldığı listede, ilk binde yer alan Türk üniversitelerinin sondan başa listesi...
"Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasına ilk 1000'e Türkiye'den 11 üniversite girdi. İlk bine giren üniversiteler arasında 11. sırada yer alan isim İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi oldu ve 985'inci sırada yer aldı.
Listeye Türkiye'den 1001-1500 bandında 18, 1501-2000 bandında 26, 2001-2500 bandında 37, 2501-3000 bandında ise 34 üniversite kendine yer buldu.
Listenin 10. sırasında yer alan isim, 977'nci sıradaki Yakın Doğu Üniversitesi oldu.
Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması tam listesinin "www.urapcenter.org" internet sitesinden kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu.
Dünyanın en iyi bin üniversitesi listesinde 921. sırada Atatürk Üniversitesi bulunuyor.
Çin, listenin ilk 10 sırasında 4 üniversitesinin yer almasıyla, sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i 2'şer üniversite ile ABD ve İngiltere, 1'er üniversiteleri ile Fransa ve Kanada takip etti.
İlk binde yer alan 11 Türk Üniversitesi'nin geri sayımına devam ederken, Ege Üniversitesi'nin listenin 903'üncü sırasında yer aldığı görülüyor.