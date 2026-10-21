Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi
Dünyanın en pahalı şehirlerini belirleyen Ekim 2026 araştırmasında zirve değişmedi ancak ilk beşte sıralama yeniden şekillendi. Singapur ve Manhattan yükselirken Zürih iki basamak geriledi. İşte yaşam maliyetinin en yüksek olduğu şehirler.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en pahalı şehirleri, Xpatulator'ın Ekim 2026 yaşam maliyeti araştırmasıyla yeniden sıralandı. Monako liderliğini korurken Hong Kong ikinci, Singapur üçüncü sırada yer aldı. Manhattan yükselirken Zürih iki basamak geriledi.
Monako, 139,8 yaşam maliyeti endeksiyle ilk sıradaki yerini korudu. Temmuzda 140,8 olan endeks gerilese de sınırlı konut arzı ve yüksek gelirli nüfusun talebi nedeniyle şehir, diğer merkezlerin önünde kalmayı başardı.
Hong Kong, 119,5 endeks puanıyla ikinci sırada yer aldı. Temmuzdaki 120,9 puana göre düşüş yaşansa da sınırlı konut alanları, yüksek kiralar ve ithal ürünlerin maliyeti kenti dünyanın en pahalı yaşam merkezlerinden biri yapıyor.
Singapur, 116,7 endeks puanıyla dördüncülükten üçüncülüğe yükseldi. Temmuzda 117,9 olan endeksi gerilemesine rağmen rakip şehirleri geride bıraktı. Konut, özel ulaşım ve eğitim giderleri yüksek yaşam maliyetinin başlıca unsurları arasında bulunuyor.
New York'un Manhattan bölgesi, 115,6 endeks puanıyla beşincilikten dördüncülüğe yükseldi. Yüksek konut kiraları ve hizmet fiyatları, bölgedeki yaşam maliyetini artırıyor. Araştırmada Manhattan, New York'un genel şehir endeksinden ayrı değerlendiriliyor.
Zürih, 115,5 endeks puanıyla üçüncülükten beşinciliğe indi. Temmuzda 118,4 olan endeksindeki düşüşe rağmen konut, sağlık ve hizmet giderleri yüksek kalmayı sürdürüyor. İsviçre frangındaki hareketler de uluslararası maliyet karşılaştırmalarını etkiliyor.
ABD'nin teknoloji merkezlerinden San Jose, 114,1 endeks puanıyla altıncılığını korudu. Silikon Vadisi'ndeki yüksek gelirli çalışanların konut ve hizmet talebi, kentteki yaşam maliyetinin yüksek kalmasında önemli rol oynuyor.
San Francisco, 112,8 endeks puanıyla yedinci sırada yer aldı. Teknoloji sektörünün yoğunlaştığı kentte özellikle konut, sağlık ve ulaşım giderleri öne çıkıyor. Temmuz ayına göre endeksindeki artış sınırlı kaldı.
Cenevre, 107,5 endeks puanıyla sekizinci sıradaki yerini korudu. Temmuzda 110,3 olan endeksi düşmesine rağmen uluslararası kuruluşların yoğunlaştığı kentte konut ve hizmet giderleri yüksek seviyelerde bulunuyor.
Norveç'in başkenti Oslo, 105,4 endeks puanıyla dokuzuncu oldu. Temmuzdaki 108,2 puana göre gerileme yaşansa da restoran, ulaşım ve kişisel hizmet giderleri kenti dünyanın en pahalı şehirleri arasında tutuyor.
Avustralya'nın Sydney kenti, 102,5 endeks puanıyla onuncu sırada yer aldı. Temmuzda 106,4 olan endeksinin gerilemesine rağmen şehirde konut, ulaşım ve çeşitli tüketim ürünleri yüksek maliyet oluşturmayı sürdürüyor.
New York üç basamak yükselerek 11'inci, Boston 12'nci sırada yer aldı. Londra ise iki basamak düşerek 13'üncü oldu. Honolulu ve Seattle, üçer basamaklık yükselişle sırasıyla 14'üncü ve 15'inci sıraya çıktı.
Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington, altı basamak gerileyerek 19'uncu sıraya indi. Kopenhag dört sıra düşüşle 16'ncı olurken Şanghay 17'nci, George Town 18'inci ve Los Angeles 20'nci sırada yer aldı.