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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi

Dünyanın en pahalı şehirlerini belirleyen Ekim 2026 araştırmasında zirve değişmedi ancak ilk beşte sıralama yeniden şekillendi. Singapur ve Manhattan yükselirken Zürih iki basamak geriledi. İşte yaşam maliyetinin en yüksek olduğu şehirler.

Murat Ali Oral
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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 1

Dünyanın en pahalı şehirleri, Xpatulator'ın Ekim 2026 yaşam maliyeti araştırmasıyla yeniden sıralandı. Monako liderliğini korurken Hong Kong ikinci, Singapur üçüncü sırada yer aldı. Manhattan yükselirken Zürih iki basamak geriledi.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 2

Monako, 139,8 yaşam maliyeti endeksiyle ilk sıradaki yerini korudu. Temmuzda 140,8 olan endeks gerilese de sınırlı konut arzı ve yüksek gelirli nüfusun talebi nedeniyle şehir, diğer merkezlerin önünde kalmayı başardı.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 3

Hong Kong, 119,5 endeks puanıyla ikinci sırada yer aldı. Temmuzdaki 120,9 puana göre düşüş yaşansa da sınırlı konut alanları, yüksek kiralar ve ithal ürünlerin maliyeti kenti dünyanın en pahalı yaşam merkezlerinden biri yapıyor.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 4

Singapur, 116,7 endeks puanıyla dördüncülükten üçüncülüğe yükseldi. Temmuzda 117,9 olan endeksi gerilemesine rağmen rakip şehirleri geride bıraktı. Konut, özel ulaşım ve eğitim giderleri yüksek yaşam maliyetinin başlıca unsurları arasında bulunuyor.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 5

New York'un Manhattan bölgesi, 115,6 endeks puanıyla beşincilikten dördüncülüğe yükseldi. Yüksek konut kiraları ve hizmet fiyatları, bölgedeki yaşam maliyetini artırıyor. Araştırmada Manhattan, New York'un genel şehir endeksinden ayrı değerlendiriliyor.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 6

Zürih, 115,5 endeks puanıyla üçüncülükten beşinciliğe indi. Temmuzda 118,4 olan endeksindeki düşüşe rağmen konut, sağlık ve hizmet giderleri yüksek kalmayı sürdürüyor. İsviçre frangındaki hareketler de uluslararası maliyet karşılaştırmalarını etkiliyor.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 7

ABD'nin teknoloji merkezlerinden San Jose, 114,1 endeks puanıyla altıncılığını korudu. Silikon Vadisi'ndeki yüksek gelirli çalışanların konut ve hizmet talebi, kentteki yaşam maliyetinin yüksek kalmasında önemli rol oynuyor.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 8

San Francisco, 112,8 endeks puanıyla yedinci sırada yer aldı. Teknoloji sektörünün yoğunlaştığı kentte özellikle konut, sağlık ve ulaşım giderleri öne çıkıyor. Temmuz ayına göre endeksindeki artış sınırlı kaldı.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 9

Cenevre, 107,5 endeks puanıyla sekizinci sıradaki yerini korudu. Temmuzda 110,3 olan endeksi düşmesine rağmen uluslararası kuruluşların yoğunlaştığı kentte konut ve hizmet giderleri yüksek seviyelerde bulunuyor.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 10

Norveç'in başkenti Oslo, 105,4 endeks puanıyla dokuzuncu oldu. Temmuzdaki 108,2 puana göre gerileme yaşansa da restoran, ulaşım ve kişisel hizmet giderleri kenti dünyanın en pahalı şehirleri arasında tutuyor.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 11

Avustralya'nın Sydney kenti, 102,5 endeks puanıyla onuncu sırada yer aldı. Temmuzda 106,4 olan endeksinin gerilemesine rağmen şehirde konut, ulaşım ve çeşitli tüketim ürünleri yüksek maliyet oluşturmayı sürdürüyor.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 12

New York üç basamak yükselerek 11'inci, Boston 12'nci sırada yer aldı. Londra ise iki basamak düşerek 13'üncü oldu. Honolulu ve Seattle, üçer basamaklık yükselişle sırasıyla 14'üncü ve 15'inci sıraya çıktı.

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Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı: Zürih geriledi, Singapur yükseldi - Resim: 13

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington, altı basamak gerileyerek 19'uncu sıraya indi. Kopenhag dört sıra düşüşle 16'ncı olurken Şanghay 17'nci, George Town 18'inci ve Los Angeles 20'nci sırada yer aldı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ