e-Devlet şifrenizi bilen biri neleri görebilir? Hesabınızı korumak için bunları yapın

e-Devlet Kapısı; sosyal güvenlikten adli kayıtlara, tapudan vergi borçlarına kadar birçok kişisel hizmete tek hesap üzerinden erişim sağlıyor. Bu nedenle “Şifremi başkası biliyorsa ne olur?” sorusunun yanıtı, hesabın güvenlik ayarlarına bağlı olarak önem taşıyor.