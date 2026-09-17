e-Devlet şifrenizi bilen biri neleri görebilir? Hesabınızı korumak için bunları yapın
e-Devlet şifresinin başka birinin eline geçmesi, hesapta iki aşamalı giriş kapalıysa kişisel bilgilerin ve çok sayıda kamu hizmetinin yetkisiz erişim riskine girmesine neden olabilir. e-Devlet Kapısı, iki aşamalı giriş açık olduğunda şifre başka biri tarafından bilinse bile hesabın yalnızca şifreyle açılamayacağını belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
e-Devlet Kapısı; sosyal güvenlikten adli kayıtlara, tapudan vergi borçlarına kadar birçok kişisel hizmete tek hesap üzerinden erişim sağlıyor. Bu nedenle “Şifremi başkası biliyorsa ne olur?” sorusunun yanıtı, hesabın güvenlik ayarlarına bağlı olarak önem taşıyor.
Resmî e-Devlet bilgilerine göre hesap güvenliğini artırmanın en önemli yollarından biri iki aşamalı girişi etkinleştirmek. Bu özellik, şifrenin tek başına hesaba erişim için yeterli olmasını engelliyor.
İki aşamalı giriş etkin değilse, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi e-Devlet Kapısı'nın standart kimlik doğrulama yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor. Resmî giriş ekranında, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapılabildiği belirtiliyor.
İki aşamalı giriş açıksa durum değişiyor. e-Devlet Kapısı'nın açıklamasına göre bu özellik şifreye ek bir güvenlik katmanı getiriyor ve başka biri şifreyi bilse dahi ikinci doğrulama tamamlanmadan hesaba giriş yapamıyor.
Yetkisiz şekilde hesaba girebilen kişi, e-Devlet'te yalnızca kimlik doğrulamasıyla erişilebilen kişisel hizmetleri görüntüleme riski oluşturabilir. Hangi bilgilere ulaşılabileceği, kişinin kullandığı hizmetlere ve ilgili hizmetin ek doğrulama şartlarına göre değişebilir.
e-Devlet Kapısı'nda kimlik doğrulaması gerektiren hizmetler arasında SGK tescil ve hizmet dökümü, adli sicil kaydı, dava dosyaları, tapu bilgileri, vergi borcu bilgileri ve araçlara ilişkin hizmetler bulunuyor.
Bu nedenle e-Devlet şifresinin yalnızca bir “giriş parolası” olarak görülmemesi gerekiyor. Hesap, farklı kamu kurumlarının kişiye özel hizmetlerine açılan ortak bir kimlik doğrulama noktası niteliğinde.
e-Devlet Kapısı'nın şifre yenileme sisteminde doğrudan “Hesabıma Bir Başkasının Eriştiğini Düşünüyorum” seçeneği bulunuyor. Daha önce cep telefonu numarasını e-Devlet'e kaydedip doğrulayan kullanıcılar, gerekli koşulları karşılamaları halinde PTT'ye gitmeden yeni şifre oluşturabiliyor.
Şifrenizin başka biri tarafından bilindiğinden veya hesabınıza izinsiz erişildiğinden şüpheleniyorsanız şifrenizi değiştirmek ve iki aşamalı girişi etkinleştirmek hesap güvenliği açısından kritik önem taşıyor.
İki aşamalı girişin kullanılabilmesi için e-Devlet hesabında kimlikle doğrulanmış bir telefon numarası bulunması gerekiyor.
Özellik, web üzerinden “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” bölümündeki “İki Aşamalı Giriş İşlemleri” menüsünden veya güncel e-Devlet mobil uygulamasındaki ilgili ayarlardan etkinleştirilebiliyor.
İki aşamalı giriş etkinleştirildiğinde ilk kimlik doğrulama adımının ardından ikinci güvenlik aşamasının da tamamlanması gerekiyor.
Kullanıcının hesap ve cihaz durumuna göre kayıtlı mobil cihaza gönderilen bildirim, e-Devlet mobil uygulamasındaki Mobil Onay veya karekod seçenekleri kullanılabiliyor.
Kayıtlı cihaz bulunmadığı durumlarda ise uygun kullanıcılarda kimlikle doğrulanmış telefon numarasına SIM mesaj ya da SMS ile doğrulama kodu gönderilebiliyor.
İki aşamalı girişin koruma sağlaması için ikinci doğrulama adımının da başkasına verilmemesi gerekiyor. Şifreyi bilen bir kişinin gönderdiği giriş isteğine kayıtlı telefondan onay verilmesi halinde giriş işlemi tamamlanabilir.
e-Devlet'in açıklamasına göre farklı bir mobil cihazdan giriş girişiminde şifre girildikten sonra kayıtlı cihaza bildirim gönderiliyor ve kullanıcı bu bildirimi onayladığında giriş gerçekleşiyor.
Bu nedenle beklenmeyen bir e-Devlet giriş bildirimi veya doğrulama talebi geldiğinde işlemin gerçekten size ait olup olmadığını kontrol etmek önem taşıyor.
Şifrenizi kimseyle paylaşmayın; başkasının bildiğinden şüpheleniyorsanız değiştirin. İki aşamalı girişi etkinleştirin ve ikinci doğrulama kodu veya giriş onayını başkasına vermeyin. Ayrıca yalnızca resmî e-Devlet sitesi ve resmî mobil uygulamaları kullanın.
e-Devlet Kapısı da kişisel bilgilerin güvenliği için iki aşamalı girişin açık olmasını öneriyor ve resmî olmayan mobil uygulamaların kullanılmaması konusunda uyarıyor.