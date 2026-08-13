Emekli profesörün dairesinden gelen koku isyan ettirdi
Kütahya’da bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine yapılan ihbar, iki dairede yıllardır biriktirilen çöp ve eşyaları ortaya çıkardı. Yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli kadın profesöre ait dairelerde ekiplerin içeri girmekte dahi zorlandığı belirtilirken, temizlik çalışmalarının günlerce sürmesi bekleniyor.
Kütahya’nın Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayanların uzun süredir şikâyetçi olduğu kötü kokunun kaynağı ortaya çıktı. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından aynı sitedeki iki dairede yoğun miktarda çöp, atık malzeme ve çeşitli eşyaların biriktirildiği tespit edildi.
Dairelerin, yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli Prof. Dr. Şerife D.’ye ait olduğu belirtildi. Evlerdeki birikimin boyutunun, ekiplerin içeri girişini dahi güçleştirdiği, inceleme için camlardan girildiği öğrenildi.
Olay, Yunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak’taki bir sitede yaşandı. İddiaya göre dairelerden uzun süredir kötü kokular geliyordu. Kokunun giderek artması üzerine apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi.
Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede iki dairenin de çöp, atık ve çok sayıda eşyayla dolu olduğu görüldü.
İncelemelerin ardından Şerife D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Daha sonra Kütahya Vefa Psikiyatri Hastanesine yatırıldığı öğrenildi. Yakınları ve apartman yönetimi tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından belediye ve zabıta ekipleri iki dairede kapsamlı temizlik çalışması başlattı.
Dairelerde yalnızca çöp ve atıkların bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında çok sayıda kitap, dergi ve gazete de ortaya çıktı. Evlerin kapılarındaki “Rahatsız etmeyin” yazıları da dikkat çekti. İçerideki birikimin yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarının birkaç gün daha devam etmesinin beklendiği bildirildi.