Emekli profesörün dairesinden gelen koku isyan ettirdi

Dairelerde yalnızca çöp ve atıkların bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında çok sayıda kitap, dergi ve gazete de ortaya çıktı. Evlerin kapılarındaki “Rahatsız etmeyin” yazıları da dikkat çekti. İçerideki birikimin yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarının birkaç gün daha devam etmesinin beklendiği bildirildi.