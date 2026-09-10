Emeklilikte rota değişti 2026'nın en avantajlı ülkelerinde yeni birinci var
Emeklilikte daha düşük yaşam maliyeti, sağlık hizmetleri, iklim ve oturum kolaylığı arayanların rotası değişiyor. 2026 Küresel Emeklilik Endeksi'nde yıllardır öne çıkan Portekiz ve İspanya gerilerken zirveye sürpriz bir ülke çıktı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
International Living’in 2026 Küresel Emeklilik Endeksi, emeklilik için yurt dışına taşınmayı düşünenlerin tercihlerini yeniden sıraladı. 24 ülkenin yaşam maliyeti, sağlık hizmetleri, konut, iklim, vize ve günlük yaşam koşulları gibi başlıklarda karşılaştırıldığı çalışmada ilk 10 ülke belli oldu.
Listenin en dikkat çekici sonucu Yunanistan’dan geldi. Bir önceki sıralamada yedinci olan ülke, 2026’da ilk kez zirveye çıktı. Uzun süredir emeklilik denildiğinde ilk akla gelen ülkeler arasında bulunan Portekiz ise dördüncü, İspanya sekizinci sıraya geriledi.
Emeklilik haritası neden değişti?
Sıralamanın temelinde yalnızca ucuz yaşam bulunmuyor. Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, konut maliyetleri, iklim, vize ve oturum süreçleri ile günlük yaşamın ne kadar rahat sürdürülebildiği birlikte değerlendiriliyor.
Son yıllarda özellikle Portekiz ve İspanya’da yükselen konut maliyetleri ile değişen vize uygulamaları, alternatif ülkeleri öne çıkardı. 2026 listesinde bu değişimin en büyük kazananı Yunanistan oldu.
Yunanistan yedincilikten zirveye çıktı
Yunanistan, 2026 Küresel Emeklilik Endeksi’nde ilk kez birinci sıraya yükseldi. Ülkenin Akdeniz iklimi, sağlık hizmetleri, yaşam tarzı ve bazı bölgelerde Batı Avrupa’ya göre daha erişilebilir maliyetler avantaj olarak gösteriliyor.
Yunanistan’ın önemli kozlarından biri de belirli şartları sağlayıp vergi ikametini ülkeye taşıyan yabancı emekliler için yabancı kaynaklı gelirlerde uygulanabilen yüzde 7’lik sabit vergi rejimi. Bu uygulamanın 15 yıla kadar kullanılabilmesi ülkenin çekiciliğini artırıyor. Ancak bu avantaj her yabancı emekliye otomatik olarak uygulanmıyor; gerekli vergi ve ikamet şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.
2026 değerlendirmesinde Yunanistan’da bir çiftin rahat bir yaşam için aylık yaklaşık 2 bin ile 2 bin 700 dolar arasında bütçeyle yaşayabileceği belirtiliyor.
Özellikle Atina ve Selanik dışındaki bölgelerde konut ve günlük harcamaların daha düşük olması ülkeyi avantajlı hale getiriyor. Buna karşılık popüler adalarda sağlık hizmetlerine erişim daha sınırlı olabiliyor.
Portekiz ve İspanya neden geriledi?
Yıllardır emeklilik listelerinin zirvesinde bulunan Portekiz ve İspanya hâlâ güçlü seçenekler arasında. Ancak iki ülkede de özellikle popüler kıyı bölgelerinde konut fiyatları ve kiralar belirgin biçimde yükseldi.
İspanya’da sahile yakın modern bir tek odalı dairenin aylık kirası bazı bölgelerde 1.000-1.300 euro seviyesine ulaşabiliyor. Portekiz ise yaşam kalitesi ve sağlık sistemiyle öne çıkmaya devam etse de geçmiş yıllardaki maliyet avantajının bir kısmını kaybetti.
10. sırada Malezya var
Listenin 10. sırasında Malezya bulunuyor. Özellikle Penang, yabancı emekliler için düşük yaşam maliyeti, güçlü sağlık altyapısı ve günlük hayatın görece rahat olmasıyla öne çıkıyor.
Endeksin saha değerlendirmesinde Penang’da dört yatak odalı bir daire için aylık yaklaşık 900 dolar kira örneği veriliyor. Düşük günlük giderler ve İngilizcenin yaygın kullanımı ülkenin önemli avantajları arasında.
9. sıra Tayland
Tayland dokuzuncu sırada yer aldı. Ülke özellikle özel sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, düşük hizmet maliyetleri ve tropikal iklimiyle öne çıkıyor.
Endekste yüksek hızlı internetin ayda 20 doların altında, iki saatlik masajın yaklaşık 12 dolar gibi rakamlara bulunabildiği örnekleri veriliyor. Chiang Mai ve Chiang Rai gibi kuzey bölgeleri ise sahil kentlerine göre daha serin alternatifler sunuyor.
8. sıra İspanya
İspanya 2026 listesinde sekizinci sırada bulunuyor. Sağlık sistemi, ulaşım, Akdeniz iklimi ve sosyal yaşam ülkenin güçlü tarafları.
Ancak özellikle Málaga ve sahil bölgelerinde artan kira fiyatları İspanya’nın önceki yıllardaki maliyet avantajını zayıflatıyor. Bir çiftin aylık market harcamasının yaklaşık 240-450 euro, temel faturaların ise yaklaşık 70-140 euro arasında değişebildiği belirtiliyor.
7. sıra Fransa
Fransa listede yedinci sıraya yerleşti. Ülkenin en güçlü taraflarından biri sağlık hizmetleri. Büyük kentlerin dışındaki bölgelerde konut maliyetleri de Paris ve güney kıyılarına göre ciddi biçimde düşebiliyor.
Dordogne, Limoges ve bazı kuzey bölgelerinde mobilyalı iki yatak odalı dairelerin aylık yaklaşık 800-1.000 euro seviyesinde bulunabildiği belirtiliyor.
6. sıra İtalya
İtalya altıncı sırada. Ülkenin en büyük avantajı farklı bütçelere ve yaşam tarzlarına uygun çok sayıda bölge sunması.
Sicilya ve ülkenin güneyi daha sıcak iklim ve görece düşük maliyetlerle öne çıkarken kuzeydeki kentler ve göl bölgeleri daha farklı bir yaşam standardı sunuyor. Sağlık sistemi, yemek kültürü ve geniş coğrafi çeşitlilik İtalya’nın güçlü tarafları arasında gösteriliyor.
5. sıra Meksika
Meksika listenin beşinci sırasında. Ülke özellikle Kuzey Amerikalı emekliler arasında uzun süredir popüler olsa da düşük sağlık ve konut maliyetleri nedeniyle daha geniş bir yabancı emekli kitlesinin de ilgisini çekiyor.
Sahil kentlerinden yüksek rakımlı tarihi şehirlere kadar çok farklı yaşam seçenekleri sunan Meksika’da bazı bölgelerde özel sağlık sigortası yıllık yaklaşık 1.500-4.000 dolar arasında değişebiliyor.
4. sıra Portekiz
Portekiz 2026’da dördüncü sıraya geriledi. Buna rağmen sağlık sistemi, güvenlik, iklim ve Avrupa içindeki ulaşım kolaylığı ülkeyi güçlü tutuyor.
Algarve sıcak iklimiyle, Lizbon ve Porto ise şehir yaşamıyla öne çıkıyor. Ancak özellikle popüler bölgelerde son yıllarda hızla artan kira ve konut fiyatları ülkenin sıralamadaki yerini aşağı çekti.
3. sıra Kosta Rika
Kosta Rika üçüncü sırada. Ülke doğa, iklim ve sağlık hizmetleriyle öne çıkıyor. Hem kamu hem özel sağlık sistemi yabancı emekliler tarafından kullanılabiliyor.
Yaşam maliyeti bölgeye ve tercih edilen yaşam standardına göre ciddi biçimde değişiyor. Endekste tek yaşayan bazı kişilerin yaklaşık 1.500 dolarlık aylık bütçeyle yaşayabildiği, daha yüksek standart tercih eden çiftlerin ise 4 bin doların üzerine çıkabildiği belirtiliyor.
2. sıra Panama
Panama ikinci sırada bulunuyor. Ülkenin en büyük avantajlarından biri yabancı emeklilere yönelik Pensionado sistemi ve görece düşük yaşam maliyetleri.
Endeksin verdiği örneklerde ülkenin bazı bölgelerinde 550-1.000 dolar arasında kiralık ev bulunabildiği, daha yüksek standartlı sahil bölgelerinde ise rakamların 1.200-1.500 dolar seviyesine çıktığı görülüyor.
1. sıra Yunanistan
Listenin zirvesi Yunanistan’ın. Ülke bir yılda yedinci sıradan birinciliğe yükselerek 2026 sıralamasının en büyük sürprizine imza attı.
Akdeniz iklimi, 300 günü aşabilen güneşli hava, sağlık hizmetleri, kıyı yaşamı ve vergi avantajları Yunanistan’ın puanını yükseltti. Özellikle Korfu gibi bölgelerde daha sakin yaşam isteyen yabancı emekliler için güçlü bir alternatif oluştu.
Türk emekliler için en kritik nokta vize ve gelir şartı
Liste Türk okur açısından doğrudan “bu ülkeye taşınabilirsiniz” anlamına gelmiyor. Sıralama uluslararası emeklilere yönelik genel yaşam koşullarını karşılaştırıyor; her ülkenin Türk vatandaşları için oturum, gelir, sağlık sigortası ve vize şartları farklı.
Bu nedenle Yunanistan’ın birinci olması özellikle coğrafi yakınlık nedeniyle dikkat çekse de karar verirken yalnızca yaşam maliyetine değil, oturum iznine, vergi statüsüne, sağlık sigortasına ve düzenli gelir şartına birlikte bakılması gerekiyor.