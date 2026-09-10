Emeklilikte rota değişti 2026'nın en avantajlı ülkelerinde yeni birinci var

Yunanistan yedincilikten zirveye çıktı

Yunanistan, 2026 Küresel Emeklilik Endeksi’nde ilk kez birinci sıraya yükseldi. Ülkenin Akdeniz iklimi, sağlık hizmetleri, yaşam tarzı ve bazı bölgelerde Batı Avrupa’ya göre daha erişilebilir maliyetler avantaj olarak gösteriliyor.

Yunanistan’ın önemli kozlarından biri de belirli şartları sağlayıp vergi ikametini ülkeye taşıyan yabancı emekliler için yabancı kaynaklı gelirlerde uygulanabilen yüzde 7’lik sabit vergi rejimi. Bu uygulamanın 15 yıla kadar kullanılabilmesi ülkenin çekiciliğini artırıyor. Ancak bu avantaj her yabancı emekliye otomatik olarak uygulanmıyor; gerekli vergi ve ikamet şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.