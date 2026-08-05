En hesaplı tatil şehirleri belli oldu
Uçak, otel, restoran, ulaşım ve gezi maliyetlerini ziyaretçi puanlarıyla karşılaştıran yeni araştırmada dünyanın en avantajlı tatil rotaları sıralandı. İlk 10’a Avrupa damga vururken pahalı bilinen bir şehir sürpriz yaptı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tatil planında yalnızca ucuz uçak bileti bulmak yetmiyor. Otel, restoran, şehir içi ulaşım ve turistik yerler için ödenen ücretler, seyahatin toplam maliyetini kısa sürede büyütebiliyor.
Yeni araştırma, popüler tatil rotalarını beş temel harcama kalemi ve ziyaretçi memnuniyeti üzerinden karşılaştırdı. Ortaya çıkan listede Avrupa şehirleri büyük üstünlük kurarken ilk 10’a kıta dışından yalnızca bir rota girebildi.
Sıralama nasıl hazırlandı?
Araştırmada ortalama uçak bileti, üç yıldızlı otel, iki kişilik restoran hesabı, turistik yerlere giriş ücretleri ve toplu taşıma maliyetleri incelendi. Ucuzluk tek başına yeterli görülmedi. Otel, restoran ve turistik yerler için verilen ziyaretçi puanları da hesaplamaya katıldı. Böylece yalnızca en düşük fiyatı sunan değil, ödenen paranın karşılığında daha yüksek memnuniyet sağlayan rotalar öne çıktı.
Açıklanan fiyatlar araştırmanın kullandığı dönem ve hareket noktalarına ait ortalamaları gösteriyor. Türkiye’den yapılacak bir seyahatin gerçek maliyeti; tarihe, uçuş noktasına, kura ve rezervasyon zamanına göre değişebilir.
10. Phuket: Avrupa dışından gelen tek rota
Listenin onuncu sırasında Tayland’ın tropikal tatil merkezi Phuket yer aldı. Böylece Phuket, ilk 10’a Avrupa dışından girmeyi başaran tek rota oldu. Plaj tatili, yerel mutfak, tarihi kent dokusu ve farklı bütçelere hitap eden konaklama seçenekleri Phuket’in değer puanını yükseltti. Ancak Türkiye’den yapılacak uzun mesafeli uçuşun maliyeti, Avrupa şehirleriyle karşılaştırıldığında toplam bütçeyi artırabilir.
9. Malaga: İspanya’dan üçüncü şehir
Dokuzuncu sırada İspanya’nın güneyindeki Malaga bulunuyor. Akdeniz kıyısındaki şehir, deniz tatili ile kültür gezisini aynı rotada birleştirmesiyle öne çıkıyor.
İspanya, araştırmanın ilk 25 sırasında yedi şehirle temsil edildi. Malaga’nın ilk 10’a girmesi, ülkenin yalnızca büyük metropollerle değil sahil kentleriyle de fiyat-performans yarışında güçlü olduğunu gösterdi.
8. Krakow: Tarih ve düşük günlük harcama
Polonya’nın tarihi kentlerinden Krakow sekizinci sıraya yerleşti. Kent, korunmuş eski şehir merkezi, meydanları ve yürüyerek gezilebilen yapısıyla kısa süreli Avrupa seyahatleri için öne çıkıyor.
Krakow’un üst sıralara çıkmasında yalnızca harcamalar değil, ziyaretçilerin şehir deneyimine verdiği yüksek puanlar da etkili oldu. Şehir, Orta Avrupa’da bütçeyi zorlamadan kültür gezisi yapmak isteyenler için güçlü seçeneklerden biri oldu.
7. Londra: Listenin en büyük sürprizi
Pahalı otelleri ve yüksek yaşam maliyetiyle bilinen Londra’nın yedinci sıraya girmesi araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri oldu.
Kentte konaklama ve restoran maliyetleri yüksek olsa da ücretsiz müzeler, geniş toplu taşıma ağı ve çok sayıdaki turistik seçenek toplam değer puanını destekledi. Sonuç, sıralamanın yalnızca “en ucuz şehirleri” değil, ödenen paraya karşılık alınan deneyimi de ölçtüğünü gösterdi.
6. Brugge: Küçük kent avantajı
Belçika’nın kanalları ve tarihi yapılarıyla tanınan Brugge şehri altıncı sırada yer aldı. Kentin önemli bölümünün yürüyerek gezilebilmesi, şehir içi ulaşım ihtiyacını ve günlük harcamaları sınırlayabiliyor.
Brugge, büyük başkentlerin kalabalığı yerine daha sakin ve kısa süreli bir Avrupa rotası arayanların seçenekleri arasına girdi. Tarihi dokusuna verilen ziyaretçi puanları da şehrin sıralamadaki yerini güçlendirdi.
5. Atina: Ulaşım bileti 1,60 dolar
İlk beşi Yunanistan’ın başkenti Atina açtı. Araştırmada kentte tek kullanımlık toplu taşıma biletinin ortalama 1,60 dolar olduğu belirtildi. Antik yapılar, müzeler ve modern şehir yaşamını aynı rotada sunan Atina, ulaşım maliyetindeki avantajıyla öne çıktı. Türkiye’ye yakınlığı ve doğrudan uçuş seçenekleri, listedeki şehri Türk tatilciler açısından ayrıca dikkat çekici hale getiriyor.
Porto: Otel maliyetiyle öne çıktı
Portekiz’in Douro Nehri kıyısındaki Porto şehri dördüncü sıraya yerleşti. Araştırmaya göre üç yıldızlı bir otelin gecelik ortalama fiyatı 132 dolar seviyesinde bulunuyor.
Porto’nun turistik yerleri ziyaretçilerden ortalama 4,67 puan aldı. Bu oran, ilk sıralardaki kentler arasında en güçlü memnuniyet sonuçlarından biri olarak öne çıktı. Kent böylece uygun konaklama ile yüksek ziyaretçi deneyimini bir araya getirdi.
3. Bilbao: Ulaşımda bütçeyi koruyor
İspanya’nın kuzeyindeki Bilbao üçüncü sırada yer aldı. Kentte üç yıldızlı otellerin gecelik ortalama fiyatı 177 dolar olarak hesaplandı.
Tek kullanımlık toplu taşıma biletinin ortalama 2,30 dolar olması, kent içindeki gezi bütçesini sınırlayan unsurlardan biri oldu. Mimari, gastronomi ve kültür rotalarını bir araya getiren Bilbao, İspanya’nın listedeki en güçlü şehirlerinden biri haline geldi.
2. Alicante: Restoran puanı dikkat çekti
Listenin ikinci sırasında Akdeniz kıyısındaki Alicante bulunuyor. Araştırmaya göre şehirde üç yıldızlı otellerin gecelik ortalama fiyatı 205 dolar seviyesinde.
İki kişilik ve iki aşamalı bir restoran yemeğinin ortalama maliyeti 67 dolar olarak hesaplandı. Restoranların ziyaretçi puanı ise 5 üzerinden 4,65’e ulaştı. Alicante böylece yalnızca sahilleriyle değil, harcama karşılığında sunduğu yemek deneyimiyle de öne çıktı.
1. Zirvedeki şehir belli oldu
Araştırmaya göre 2026 yazında dünyanın en avantajlı tatil rotası Çekya’nın başkenti Prag oldu. Kentte üç yıldızlı otellerin gecelik ortalama fiyatı 144 dolar, iki kişilik iki aşamalı restoran yemeği ise yaklaşık 66 dolar olarak hesaplandı. Tek kullanımlık toplu taşıma bileti ortalama 2,15 dolar seviyesinde kaldı.
Bölgesel Avrupa uçuşlarının ortalaması yaklaşık 110 dolar olurken gezi ve turistik yerler kaleminin ortalama maliyeti 87 dolar olarak belirlendi.
Prag’daki oteller 5 üzerinden 4,10, restoranlar 4,57 ve turistik yerler 4,32 ortalama ziyaretçi puanına ulaştı. Uygun günlük harcamalar ile yüksek memnuniyetin birleşmesi, Prag’ı listenin zirvesine taşıdı.