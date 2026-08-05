En hesaplı tatil şehirleri belli oldu

Sıralama nasıl hazırlandı?

Araştırmada ortalama uçak bileti, üç yıldızlı otel, iki kişilik restoran hesabı, turistik yerlere giriş ücretleri ve toplu taşıma maliyetleri incelendi. Ucuzluk tek başına yeterli görülmedi. Otel, restoran ve turistik yerler için verilen ziyaretçi puanları da hesaplamaya katıldı. Böylece yalnızca en düşük fiyatı sunan değil, ödenen paranın karşılığında daha yüksek memnuniyet sağlayan rotalar öne çıktı.

Açıklanan fiyatlar araştırmanın kullandığı dönem ve hareket noktalarına ait ortalamaları gösteriyor. Türkiye’den yapılacak bir seyahatin gerçek maliyeti; tarihe, uçuş noktasına, kura ve rezervasyon zamanına göre değişebilir.