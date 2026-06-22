En yüksek kira Cenevre'de Ankara 37. sırada
Kira rakamları Avrupa genelinde 470 Euro ile 3.350 Euro arasında değişiyor. Eurostat verilerine göre en pahalı başkent Cenevre, en ucuz başkent Üsküp. Ankara ise listede 37. sırada yer alıyor. İşte 40 şehrin kira karşılaştırması.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Eurostat verilerine göre, Avrupa genelinde iki odalı bir dairenin ortalama aylık kiralaması 470 euro ile 3.350 euro arasında değişiyor. En yüksek kira İsviçre'nin Cenevre kentinde görülürken, en düşük seviye Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kaydedildi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 38 ülkeye bağlı 40 şehri kapsayan araştırması, konut giderlerinin hane harcamaları içindeki ağırlığını da ortaya koydu.
Avrupa Birliği genelinde konut ve enerji giderleri, hane harcamalarının yaklaşık dörtte birini (yüzde 23,6) oluşturuyor. Kiracılar için bu yük, özellikle başkentlerde daha da ağırlaşıyor. Eurostat'ın 2025'in ikinci yarısına ilişkin kira araştırması, mobilyasız ve iyi kalitedeki konutları baz alıyor. Faturalar ve ek masraflar verilere dahil edilmedi. Temmuz 2025 döviz kurları kullanılarak euroya çevrilen rakamlar, ülkeler arası karşılaştırmaya olanak sağlıyor.
En pahalı başkentlerde kira 3 bin euroyu aşıyor
Londra, aylık ortalama 3.050 euro (2.650 sterlin) ile 40 şehir arasında ikinci sırada yer alıyor. İngiltere başkenti, 3.000 euro barajını aşan tek şehir konumunda. Dublin ve Stockholm 2.650 euro ile AB üyesi ülkeler arasında en pahalı başkent unvanını paylaşıyor. Oslo 2.550 euro ile ilk beşte yer alıyor.
Cenevre 3.350 euro ile listenin zirvesinde. İsviçre şehri, ikinci sıradaki Londra'ya yaklaşık 300 euroluk fark atıyor. Gayrimenkul uzmanı Mikk Kalmet, kira farklarının temel nedeninin yerel piyasa dinamikleri olduğunu belirtti. Kalmet, yüksek ücretli çalışanlar, uluslararası şirketler, öğrenciler ve göçmenlerin talebinin arzı geride bıraktığı şehirlerde kiraların yükseldiğini ifade etti.
AB'nin dört büyük ekonomisinde Paris zirvede
Fransa başkenti Paris, 2.500 euro ile AB'nin dört büyük ekonomisi arasında en yüksek ortalamaya sahip. Almanya'nın başkenti Berlin'de iki odalı bir daire 1.750 euro, İspanya'nın başkenti Madrid 1.700 euro ve İtalya'nın başkenti Roma 1.650 euro seviyesinde. Kopenhag, Lüksemburg ve Reykjavik 2.350 euro ile aynı seviyede yer alıyor. Lahey ve Bern 2.150 euro, Münih ise 2.050 euro ile 2.000 euro eşiğinin üzerinde.
Lizbon 1.750, Prag 1.650, Viyana 1.600, Zagreb ve Helsinki 1.550, Atina ise 1.500 euro ile orta segmentte konumlanıyor. Brüksel, 1.450 euro ile 40 şehir arasında 22. sırada yer alarak ortalama seviyede bulunuyor. Belçika başkenti, AB kurumlarına ev sahipliği yapmasına rağmen kira açısından diğer batı Avrupa başkentlerine göre daha uygun fiyatlı.
En ucuz başkentler Doğu ve Balkanlar'da
Üsküp 470 euro ile listenin en altında yer alıyor. Priştine 520 euro ile ikinci en ucuz şehir. Ankara 770 euro ile üçüncü sırada. Türkiye'nin başkenti, iki odalı bir daire için ortalama 770 euro ödeme gerektiriyor. Sofya 900 euro ve Lefkoşa 910 euro ile AB üyesi ülkeler arasında en ucuz başkent konumunda. Tiran 920, Bükreş 930 euro ile 1.000 euro sınırının altında.
Belgrad 1.100, Saraybosna 1.150, Riga 1.150, Tallinn 1.150, Vilnius 1.200, Varşova ve Budapeşte 1.300 euro ile orta-alt grupta yer alıyor. Kalmet, gelir seviyelerinin kiralarla paralel hareket ettiğini ancak tek başına kira rakamlarının yanıltıcı olabileceğini vurguladı. Uzman, düşük kiraların yerel ücretlerin de düşük olması nedeniyle her zaman daha uygun anlamına gelmediğini söyledi.
Kira artışında pandemi sonrası talep etkili
Kalmet, son yıllarda Avrupa genelinde kiraların yükseldiğini belirtti. Pandemi sonrası kentsel talebin canlanması, nüfus artışı, göç akımları, yükselen faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki artış bu yükselişin ana etkenleri olarak sıralanıyor. Yüksek faiz oranları, konut alımını zorlaştırarak daha fazla haneyi kiracı konumuna itiyor ve talep baskısını artırıyor.
Birçok büyük şehir ve başkentte konut arzı bu değişimlere ayak uydurmakta zorlanıyor. Arz-talep dengesizliği, özellikle Batı ve Kuzey Avrupa'daki büyük merkezlerde kira fiyatlarının yukarı yönlü seyrini destekliyor. Doğu ve Güney Avrupa'da ise kiralar göreceli olarak düşük seyretse de, yerel gelirlerle karşılaştırıldığında satın alma gücü açısından benzer bir zorluk yaşanabiliyor.
Eurostat'ın metodolojisine göre, veriler her ülkede emlak uzmanlarıyla yapılan görüşmelerle doğrulanıyor. Araştırma, lüks segment dışındaki iyi kalite konutları kapsıyor. Avrupa genelinde en yüksek kira ile en düşük kira arasındaki fark yedi katı aşarken, bu durum kiracılar için coğrafi konumun belirleyici önemini bir kez daha ortaya koyuyor.