En ucuz başkentler Doğu ve Balkanlar'da





Üsküp 470 euro ile listenin en altında yer alıyor. Priştine 520 euro ile ikinci en ucuz şehir. Ankara 770 euro ile üçüncü sırada. Türkiye'nin başkenti, iki odalı bir daire için ortalama 770 euro ödeme gerektiriyor. Sofya 900 euro ve Lefkoşa 910 euro ile AB üyesi ülkeler arasında en ucuz başkent konumunda. Tiran 920, Bükreş 930 euro ile 1.000 euro sınırının altında.