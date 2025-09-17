Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? Eşref Rüya yeni sezon yeni bölüm ne zaman?
Eşref Rüya seyircileri bugün dizinin yayın günü olması nedeniyle araştırma içerisinde... Dizi sezonunun açılışı ile birlikte Eşref Rüya'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Sıkça gelen soru ise "Eşref Rüya yeni sezon yeni bölüm ne zaman" diye soruyor.
Kanal D'nin çarşamba günleri ekrana gelen dizisi 13. bölümüyle haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizi yeni hikayeleri ile ekrana dönüyor. Yeni bölüm tarihini bilmeyenler "Eşref Rüya yeni sezon ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Eşref Rüya bu akşam var mı?
Eşref Rüya yeni sezon bu akşam başlıyor. Dizinin yeni bölümü saat 20.00'de ekrana gelecek.
"Bu alemde Eşref varsa ben olamam. Ben varsam Eşref olamaz."
Eşref, Kadir ile olan hesabını kapatmayı kafasına koymuş durumda. Hesaplaşmaya her zamanki gibi TEK başına gidiyor!
Kartları yeniden dağıtacak biri de oyuna dahil oluyor!