Forbes'in En Zengin Türk İş İnsanları listesinde dikkat çeken değişim

Murat Ülker 'En Zengin Türk İş İnsanları listesinde' Forbes Dergisi'nin yaptığı güncelleme sonusunda birinci sıraya Murat Ülker geçti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle yeni listenin lideri oldu. 1 | 10

İpek Kıraç Listenin ikinci sırasında, Koç Ailesi'ne mensup, iş dünyasının başarılı kadınlarından İpek Kıraç var. KıraÇ'ın serveti ise 3.2 milyar dolar değerinde. 2 | 10

Semahat Sevim Arsel Koç Ailesi'nin bir diğer üyesi olan Semahat Sevim Arsel, 3.1 milyon dolarlık servetiyle listenin 3. sırasında bulunuyor. 3 | 10