Forbes'in En Zengin Türk İş İnsanları listesinde dikkat çeken değişim
Ekonomik gelişmelerin ve iş dünyasının nabzını tutan Forbes dergisi sık sık 'dünyanın en zengin iş insanları' listesini yayınlıyor. İş dünyasında yaşanan bölgesel ve global gelişmeler, söz konusu listelerde sık sık değişiklikler yaşanmasına neden oluyor. Forbes'in Türk İş Dünyası'na yönelik son liste güncellemesinde ise 1. sırada iken 10. sıra birden gerileyen isim dikkat çekiyor. İlk 10 listesinde bulunan isimler şu şekilde sıralanıyor...
Murat Ülker
'En Zengin Türk İş İnsanları listesinde' Forbes Dergisi'nin yaptığı güncelleme sonusunda birinci sıraya Murat Ülker geçti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle yeni listenin lideri oldu.
İpek Kıraç
Listenin ikinci sırasında, Koç Ailesi'ne mensup, iş dünyasının başarılı kadınlarından İpek Kıraç var. KıraÇ'ın serveti ise 3.2 milyar dolar değerinde.
Semahat Sevim Arsel
Koç Ailesi'nin bir diğer üyesi olan Semahat Sevim Arsel, 3.1 milyon dolarlık servetiyle listenin 3. sırasında bulunuyor.
Şaban Cemil Kazancı
Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin CEO ve yönetim kurulu üyesi, 3.1 milyar dolar'lık serveti ile Semahat Sevim Arsel'le aynı varlığa sahip olan Şaban Cemil Kazancı, listede 4. sırada.